Giành 7 huy chương ở Olympic 2020, Emma McKeon lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”

Ngày 1/8, các nội dung thi chung kết cuối cùng của môn bơi lội Olympic Tokyo 2020 đã diễn ra. Ở kỳ đại hội trên đất Nhật Bản, Caeleb Dressel và Katie Ledecky (Mỹ) đã chơi rất xuất sắc, nhưng một người khác con gây ấn tượng hơn cả là Emma McKeon của Australia.

Emma McKeon giành 7 huy chương ở Olympic Tokyo 2020 (Ảnh: Getty).

Emma McKeon giành tổng cộng 7 huy chương ở Olympic Tokyo 2020, trong đó có 4 HCV và 3 HCĐ. Cô lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khi trở thành vận động viên nữ đầu tiên trên thế giới cán mốc 7 huy chương trong một kỳ đại hội.

Emma McKeon lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên đất Nhật Bản (Ảnh: Reuters).

Những nội dung mà Emma McKeon giành huy chương ở Tokyo là 4x100 tiếp sức tự do nữ (HCV kỷ lục thế giới), 100m tự do cá nhân nữ (HCV, kỷ lục Olympic), 50m tự do cá nhân nữ (HCV, kỷ lục Olympic), 4x100 tiếp sức hỗn hợp nữ (HCV, kỷ lục Olympic), 100m bướm nữ (HCĐ), 4x200 tiếp sức tự do nữ (HCĐ) và 4x100m tiếp sức hỗn hợp nam nữ (HCĐ).

Hiện tại, Emma McKeon đã có tổng cộng 11 tấm huy chương ở các kỳ Olympic. Trước đó, kình ngư người Australia có 4 huy chương tại Thế vận hội 2016 ở Rio de Janeiro. Điều này giúp cô vượt qua nam kình ngư Ian Thorpe, trở thành vận động viên Australia có nhiều huy chương nhất lịch sử.