Giảng viên Vbiz bỏ hình tượng "gái ngoan", theo Lisa khoe nội y giữa trời tuyết

Á hậu Phương Anh vốn được nhắc đến như hình mẫu “gái ngoan” chuẩn mực của Vbiz: phong cách thanh lịch, nữ tính và nhẹ nhàng, thường xuyên gắn liền với những thiết kế kín đáo, tinh tế đúng chất một nữ giảng viên trẻ. Hình ảnh của người đẹp sinh năm 1998 từ trước đến nay luôn xoay quanh sự tri thức, nền nã và an toàn. Thế nhưng mới đây, cô khiến mạng xã hội gần như chấn động khi bất ngờ rũ bỏ hình tượng quen thuộc, táo bạo bắt trend khoe nội y giữa trời tuyết.

Á hậu Phương Anh thu hút sự chú ý với bộ ảnh khoe nội y giữa trời tuyết. (Nguồn: FBNV)

Á hậu Phương Anh lựa chọn full set đen tạo sự tương phản với khung cảnh phủ tuyết trắng. Cô diện bikini tam giác màu đen tối giản, thiết kế dây mảnh với chi tiết khoen kim loại nhỏ tạo điểm nhấn tinh tế, tôn lên vòng 1 quyến rũ và bờ vai thanh mảnh. Bên ngoài, người đẹp khoác hờ chiếc áo phao đen oversized, kết hợp cùng quần suông cạp cao đồng điệu để tăng thêm vẻ trẻ trung, năng động.

Nàng hậu ghi điểm với vóc dáng thon gọn, vòng eo phẳng lì cùng tỷ lệ cơ thể cân đối. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, ánh nhìn lạnh và mái tóc đen dài buông tự nhiên càng làm tăng cảm giác quyến rũ, cuốn hút. Layout makeup tông hồng như tô điểm cho vẻ đẹp ngọt ngào cùng làn da trắng mịn của cô giữa thời tiết băng giá.

Netizen cùng bà Phạm Kim Dung đều cảm thấy "nóng" trước bộ ảnh của Á hậu Phương Anh.

Nàng hậu thường gắn liền với phong cách thanh lịch và trang nhã đúng với hình ảnh 1 giảng viên. Cô thường chuộng những trang phục kín đáo, nhẹ nhàng và nữ tính từ đời thường đến khi dự sự kiện. (Ảnh: IGNV)

Thực chất, loạt ảnh của Á hậu Phương Anh chỉ là màn “bắt trend” khoe nội y giữa trời tuyết – một trào lưu đang ngày càng phủ sóng và được nhiều ngôi sao quốc tế lẫn châu Á ưa chuộng. Concept tương phản giữa thời tiết băng giá và trang phục gợi cảm tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh, dễ dàng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Gần đây, Lisa gây chấn động cõi mạng khi diện set đồ collab giữa NOCTA và Chrome Hearts x Nike có tổng giá trị được đồn đoán lên đến hơn 1 tỷ đồng. Hay bộ đôi Jihyo và Momo (TWICE) cũng khiến fan “bỏng mắt” với loạt ảnh trong những bộ trang phục táo bạo.

Lisa khiến dân tình "bỏng mắt" với loạt ảnh khoe nội y giữa trời tuyết cùng set đồ hơn 1 tỷ đồng. (Ảnh: Instagram)