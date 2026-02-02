Giảng viên Nhạc viện đi hát 20 năm không scandal: Biểu diễn loạt sự kiện tầm cỡ quốc gia, đắt show bậc nhất Vbiz

Gần đây, Võ Hạ Trâm là một trong những giọng ca xuất hiện dày đặc tại các sự kiện chính luận tầm cỡ quốc gia. Từ chương trình chào mừng Đại hội Đảng - Với Đảng Niềm Tin Yêu , Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, sự kiện của Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương, chương trình Chào 2026 của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho đến nhiều sân khấu chính thống khác, nữ ca sĩ gần như “phủ sóng” đều đặn. Song song đó, Võ Hạ Trâm liên tục di chuyển giữa Nam - Bắc để tham gia các chương trình nghệ thuật và sự kiện thương hiệu quy mô lớn. Từ năm 2025 đến nay, lịch diễn của cô duy trì nhịp độ dày đặc, không có dấu hiệu chững lại.

Võ Hạ Trâm là một trong những giọng ca xuất hiện dày đặc tại các sự kiện chính luận tầm cỡ quốc gia (Ảnh: FBNV)

Sinh năm 1990 tại TP.HCM, Võ Hạ Trâm được đào tạo bài bản từ sớm. Cô tốt nghiệp Á khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, sau đó tiếp tục hoàn thiện học thuật khi du học thạc sĩ tại Mỹ. Nền tảng chuyên môn vững chắc giúp Võ Hạ Trâm sở hữu giọng soprano nội lực, kỹ thuật chuẩn mực và khả năng xử lý các tác phẩm chính luận, nhạc thính phòng lẫn ca khúc đòi hỏi cao về thanh nhạc. Hiện tại, cô đang đảm nhận vai trò giảng viên khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, trực tiếp tham gia đào tạo và dìu dắt thế hệ ca sĩ trẻ, song song với hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp.

Bước ra ánh đèn sân khấu từ giải Nhất Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình năm 2007, Võ Hạ Trâm đã có hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Trong suốt quãng thời gian đó, nữ ca sĩ gần như đứng ngoài mọi ồn ào đời tư, không scandal, không chiêu trò, kiên định theo đuổi con đường nghề nghiệp dựa trên thực lực. Giữa một thị trường giải trí nhiều biến động, sự bền bỉ và thái độ làm nghề nghiêm túc giúp cô duy trì vị thế riêng, đặc biệt ở mảng âm nhạc chính luận và các sân khấu mang tính trang trọng.

Bước ra ánh đèn sân khấu từ giải Nhất Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình năm 2007, Võ Hạ Trâm đã có hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật (Ảnh: FBNV)

Năm 2025 đánh dấu cột mốc nổi bật trong sự nghiệp của Võ Hạ Trâm khi cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu tại các sự kiện cấp quốc gia. Tại Đại lễ A50- Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, màn trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Võ Hạ Trâm, song ca cùng Đông Hùng, nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội, đạt top 1 trending. Giọng hát của cô vang lên giữa không gian trang nghiêm, được khán giả ví như “chuông khánh”, vừa chuẩn mực, vừa giàu cảm xúc, góp phần khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, đặc biệt trong nhóm khán giả trẻ. Sau đó, Võ Hạ Trâm tiếp tục xuất hiện tại các chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, củng cố hình ảnh một giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc chính luận.

Màn trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Võ Hạ Trâm, song ca cùng Đông Hùng, nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội (Ảnh: Facebook)

Không chạy theo xu hướng thị trường ồn ào hay các bản hit ngắn hạn, Võ Hạ Trâm vẫn thuộc nhóm nghệ sĩ có lịch diễn ổn định và dày đặc. Võ Hạ Trâm đầu tư vào các dự án âm nhạc cá nhân có tính văn hoá như The Love Journey cùng ca khúc Về với em , ra MV Nguyện Là Người Việt Nam chào mừng Đại lễ A80. Võ Hạ Trâm trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều chương trình nghệ thuật lớn và sự kiện doanh nghiệp, nơi yêu cầu cao về chất lượng biểu diễn và tính chuẩn mực. Với giới tổ chức, Võ Hạ Trâm được xem là “bảo chứng” cho yếu tố chuyên môn, phong độ sân khấu và hình ảnh chỉn chu.

Không chạy theo xu hướng thị trường ồn ào hay các bản hit ngắn hạn, Võ Hạ Trâm vẫn thuộc nhóm nghệ sĩ có lịch diễn ổn định và dày đặc (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Võ Hạ Trâm cũng có cuộc sống gia đình được nhiều người ngưỡng mộ. Dù thường xuyên chạy show xuyên suốt ba miền, cô vẫn ưu tiên vai trò làm mẹ và giữ sự cân bằng giữa công việc với đời sống riêng. Đầu năm 2026, nữ ca sĩ kỷ niệm 7 năm ngày cưới cùng doanh nhân người Ấn Độ Vikas Chaudhary. Chồng cô được xem là hậu phương vững chắc, không chỉ ủng hộ tinh thần mà còn đồng hành về tài chính trong các dự án nghệ thuật, từng đầu tư hàng tỷ đồng cho sản phẩm âm nhạc của vợ, đồng thời san sẻ việc chăm sóc hai con để Võ Hạ Trâm toàn tâm toàn ý đứng trên sân khấu.

Ở tuổi ngoài 30, Võ Hạ Trâm hiện diện như một trường hợp đặc biệt của Vbiz: một giảng viên Nhạc viện hoạt động biểu diễn bền bỉ, 20 năm không scandal, được tin tưởng tại các sân khấu chính luận cấp quốc gia và vẫn duy trì sức hút riêng. “Tôi thắng đời 3-0” - câu nói hài hước của cô khi nhắc đến gia đình nhỏ phần nào phản ánh sự viên mãn mà Võ Hạ Trâm đang có, cả trong nghề lẫn trong cuộc sống.