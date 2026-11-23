Sau 6 năm ấp ủ, nữ ca sĩ chuẩn bị cho một dấu mốc đặc biệt.

Những ngày gần đây, Võ Hạ Trâm nhận được sự chú ý khi liên tục hé lộ những hình ảnh và thông tin đầu tiên về dự án âm nhạc mới sau thời gian dài chuẩn bị. Đáng chú ý, nữ ca sĩ sắp phát hành album Cánh Chim Tự Do, sản phẩm được cô ấp ủ hơn 6 năm, đánh dấu cột mốc gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Dự án gồm 11 ca khúc, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ quốc tế cùng các cộng sự Việt Nam, cho thấy mức độ đầu tư đáng kể của giọng ca sinh năm 1990.

Võ Hạ Trâm chuẩn bị ra mắt album mang tên Cánh Chim Tự Do

Album Cánh Chim Tự Do mang nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ hơi thở Broadway, những giai điệu mang tinh thần thiền và chánh niệm đến các sáng tác về thiên nhiên, con người và tình yêu dành cho bản thân. Võ Hạ Trâm mong muốn đưa người nghe đến với một không gian âm nhạc nhẹ nhàng, nơi có thể tìm thấy sự thư thái, cân bằng cảm xúc và nguồn năng lượng tích cực giữa những áp lực thường nhật. Nữ ca sĩ ví album như một liệu pháp massage tinh thần, dành cho những người đang trải qua mệt mỏi, căng thẳng hoặc cần được vỗ về.

Võ Hạ Trâm cũng giới thiệu bộ ảnh quảng bá mang màu sắc nghệ thuật, xây dựng hình tượng cánh chim tự do với tạo hình lông vũ trắng đầy ấn tượng

Song song với phần âm nhạc, Võ Hạ Trâm cũng giới thiệu bộ ảnh quảng bá mang màu sắc nghệ thuật, xây dựng hình tượng cánh chim tự do với tạo hình lông vũ trắng đầy ấn tượng. Rời xa vẻ nền nã thường thấy trong tà áo dài, nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo phóng khoáng, gợi cảm và có phần siêu thực. Sự thay đổi trong hình ảnh cũng phần nào phản ánh tinh thần của album, hướng đến sự giải phóng cảm xúc, vượt khỏi những khuôn mẫu quen thuộc và khám phá những khía cạnh mới của bản thân.

Album có sự đồng hành của music producer Duy Trần, quy tụ các sáng tác từ nhiều thế hệ nhạc sĩ, trong đó có Trần Tiến, Quốc Bảo được làm mới trong cách thể hiện, bên cạnh những ca khúc sáng tác riêng. Đáng chú ý, Võ Hạ Trâm lần đầu thử sức đồng sáng tác 2 ca khúc cùng Duy Trần, đánh dấu trải nghiệm mới trong quá trình làm nhạc.

Cánh Chim Tự Do quy tụ hơn 100 nghệ sĩ quốc tế cùng các cộng sự Việt Nam tham gia thực hiện

Đặc biệt, Cánh Chim Tự Do quy tụ hơn 100 nghệ sĩ quốc tế cùng các cộng sự Việt Nam tham gia thực hiện. Trong đó, hơn 60 nghệ sĩ châu Âu góp mặt trong phần thu âm dàn nhạc tại FAME’S Studio ở Bắc Macedonia. Với sự đầu tư kéo dài nhiều năm cùng quy mô sản xuất đáng chú ý, album được xem là dự án nhiều tâm huyết của Võ Hạ Trâm, đồng thời đánh dấu một chặng đường mới của nữ ca sĩ sau gần 20 năm theo đuổi âm nhạc.

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Võ Hạ Trâm có một hành trình nhiều dấu ấn,

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Võ Hạ Trâm có một hành trình nhiều dấu ấn, từ bước ngoặt đầu tiên ở tuổi 17 đến quá trình bền bỉ theo đuổi con đường thanh nhạc chuyên nghiệp. Năm 2007, cô giành Quán quân Ngôi Sao Tiếng Hát Truyền Hình khi mới 17 tuổi, mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động biểu diễn, Võ Hạ Trâm dành nhiều năm theo đuổi việc học thanh nhạc, tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM với thành tích Á khoa, sau đó tiếp tục sang Mỹ học thạc sĩ chuyên ngành thanh nhạc.

Năm 2020, cô trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Việc vừa hoạt động nghệ thuật, vừa giảng dạy chuyên môn cũng phần nào cho thấy con đường mà nữ ca sĩ lựa chọn, không chỉ dừng lại ở việc đứng trên sân khấu mà còn gắn bó lâu dài với thanh nhạc và đào tạo thế hệ kế tiếp.

Năm 2020, Võ Hạ Trâm trở thành giảng viên khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM

Sở hữu giọng hát nội lực, kỹ thuật vững vàng và khả năng xử lý những nốt cao giàu cảm xúc, Võ Hạ Trâm thường xuyên góp mặt tại các sân khấu chính luận quy mô lớn. Từ Rạng Rỡ Non Sông Việt Nam với màn song ca Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cùng Đông Hùng đến concert Tổ Quốc Trong Tim tại Mỹ Đình năm 2025 với Mẹ Yêu Con, nữ ca sĩ liên tục ghi dấu ấn qua những màn trình diễn giàu cảm xúc, được hàng chục nghìn khán giả hưởng ứng. Dù đã lập gia đình, là mẹ của 2 con và đảm nhận thêm công việc giảng dạy, Võ Hạ Trâm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, liên tục xuất hiện tại những chương trình lớn.

Võ Hạ Trâm là gương mặt quen thuộc với các sự kiện chính luận

Trong bối cảnh không sở hữu quá nhiều bản hit phủ sóng thị trường, nữ ca sĩ vẫn có lịch trình biểu diễn dày đặc nhờ thế mạnh giọng hát và khả năng làm chủ sân khấu live. Sau gần 20 năm làm nghề, nữ ca sĩ vẫn miệt mài với âm nhạc, vừa giữ vững vị trí trên các sân khấu lớn, vừa chuẩn bị cho những dự án cá nhân được đầu tư dài hơi.