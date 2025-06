Gian lận thi tốt nghiệp THPT 2025: Hé lộ chiêu trò nam sinh gửi đề Văn ra cho bạn dùng Chat GPT giải giúp

Thông tin một nam sinh dùng thiết bị công nghệ cao gửi đề thi môn Ngữ Văn kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 ra ngoài cho bạn nhờ giải giúp đang khiến dư luận chấn động. Nam sinh vi phạm là N.P.T.S. (sinh năm 2007, ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), dự thi tại phòng thi 2206, điểm thi trường THPT Thăng Long, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm nam sinh dự thi môn Ngữ Văn vào sáng 26/6, giám thị phát hiện S. có biểu hiện bất thường, nghi vấn sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử nên đã báo cáo Trưởng điểm thi kiểm tra, lập biên bản đình chỉ thi. Sự việc sau đó được trình báo công an.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định, do áp lực thành tích thi cử nên S. nảy sinh ý định gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Vào tháng 6/2025, S. đã lên Facebook đặt mua bộ thiết bị điện tử gồm: Tai nghe hạt đậu không dây, camera không dây siêu nhỏ dạng cúc áo.

Các thiết bị S. mua để phục vụ mục đích gian lận thi cử.

S. quay đề thi gửi ra ngoài cho bạn giải giúp. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Sau đó, S. gặp, hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị trên cho B.T.Q. (SN 2008, ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để nhờ Q. hỗ trợ giải, đọc đáp ăn đề thi.

Vào ngày thi môn Ngữ Văn sáng 26/6, S. lắp đặt các thiết bị điện tử giấu kín trong người, đem theo 1 điện thoại di động có thiết lập sẵn cuộc gọi thoại thông qua ứng dụng Facebook Messenger với Q. rồi vào phòng thi 2206.

Sau khi giám thị phát đề thi chính thức được khoảng 15 - 20 phút, S. sử dụng camera cúc áo để quay đề thi môn Ngữ Văn và tự động gửi ra ngoài cho Q. thông qua một ứng dụng khác.

Lúc này, Q. ngồi sẵn ở quán internet công cộng chờ S. gửi video quay đề thi ra. Tuy nhiên, vì mải chơi game nên 45 phút sau (chưa hết 2/3 thời gian làm bài thi) thì Q. mới phát hiện ra đã có video quay trực tiếp đề thi môn Ngữ Văn. Q. chỉ chụp được 2 trang của đề thi, sau đó nhờ ứng dụng Chat GPT giải đề rồi đọc đáp án qua cuộc gọi Messenger cho S. trong phòng thi để chép. Hành vi của S. bị giám thị coi thi phát hiện, thu giữ toàn bộ thiết bị.

S. tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an Lâm Đồng)

Q. - người giúp S. gian lận thi cử. (Ảnh: TTXVN)

Cơ quan chức năng xác định, chỉ có S. và Q. liên quan đến vụ việc, chưa phát hiện việc gửi đề thi cho tổ chức, cá nhân khác hoặc đăng tải, chia sẻ, phát tán trên mạng xã hội.

Sáng 27/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đông tiếp tục làm rõ.

Thông tin về sự việc đã khiến dư luận ngỡ ngàng. "Đây là bài học cho các em, tốt nhất là nên học thật, thi thật, tuân thủ quy chế thi. Các em thi trượt thì có thể thi lại, học nghề, vẫn có thể có công việc, thu nhập tốt trong tương lai. Không nên vì thành tích mà lươn lẹo, vi phạm pháp luật như thế này", cư dân mạng bày tỏ.