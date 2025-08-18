Giàn khoan tự nâng PV DRILLING VII

Ngày 18/8 đã diễn ra Lễ đặt tên chính thức cho giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII, do Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường cho biết đây là giàn khoan được PV Drilling đầu tư sau 10 năm kể từ năm 2015, đưa tổng số giàn khoan biển của đơn vị này sở hữu lên 6 giàn (gồm 5 giàn tự nâng và 1 giàn tiếp trợ nửa nổi nửa chìm).

"Đây là lần đầu tiên một dự án tái khởi động và nâng cấp giàn khoan tự nâng được thực hiện hoàn toàn trong nước, do chính đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam đảm trách. Thành công này không chỉ tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian so với thuê nhà thầu nước ngoài, mà còn khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và tạo tiền đề cho những dự án tương tự trong tương lai", ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.

Đến thời điểm hiện tại, giàn hoàn tất 99% khối lượng công việc tái khởi động và nâng cấp - sẵn sàng huy động cho chương trình khoan đã ký kết với khách hàng, dự kiến khởi động vào đầu tháng 9/2025.

Giàn PV DRILLING VIII được thiết kế theo chuẩn KFELS MOD V B Class, tương đồng với các giàn tự nâng hiện có của PV Drilling. Đây là loại giàn hiện đại, phù hợp với điều kiện khoan khai thác ngoài khơi Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Ngay khi hoàn tất tái khởi động, giàn PV DRILLING VIII đã được Liên doanh Vietsovpetro lựa chọn cho chương trình khoan tại Lô 09-2/09 (cụm mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam, ước đạt khoảng từ 12.000 đến 15.000 thùng dầu/ngày), dự kiến triển khai từ cuối tháng 8/2025.

Hiện toàn bộ 6 giàn khoan biển của PV Drilling đều mang phân cấp Đăng kiểm Việt Nam (VR) và Đăng kiểm ABS (Mỹ). Đáng chú ý, hiện 100% các giàn khoan của PV Drilling đều đã có hợp đồng, đang hoạt động tại Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei, với hiệu suất cao và tuyệt đối an toàn.

Kết thúc quý II/2025, PV Drilling ghi nhận tổng doanh thu đạt 2.550 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, tăng tới 92%. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Tổng công ty ghi nhận doanh thu 4.293 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng tăng 40%, đạt 394 tỷ đồng. PV Drilling đã đạt 60% kế hoạch doanh thu năm và 74% mục tiêu lợi nhuận năm.



