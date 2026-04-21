Gian hàng Đài Loan tại VITM 2026: Hành trình văn hóa cùng Đại sứ Isaac

Ánh Dương |

Khép lại 4 ngày (09-12/04/2026) rực rỡ tại Hội chợ VITM, gian hàng Đài Loan đã để lại dấu ấn đậm nét như một "điểm sáng" thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan.

Sức nóng của không gian văn hóa xứ Đài càng thêm bùng nổ với sự góp mặt của Đại sứ Isaac, người đóng vai trò cầu nối đưa những trải nghiệm đặc sắc của Đài Loan (Trung Quốc) đến gần hơn với du khách Việt.

Isaac và những khoảnh khắc bùng nổ

Trong vai trò Đại sứ, nam ca sĩ Isaac không chỉ mang đến vẻ ngoài lịch lãm mà còn ghi điểm tuyệt đối bởi sự thân thiện. Anh đã cùng du khách trực tiếp tham gia các hoạt động thủ công, chụp ảnh lưu niệm và chia sẻ tình yêu dành cho xứ Đài, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có tại khu vực hội chợ.

Trải nghiệm văn hóa "chạm" đến mọi giác quan

Gian hàng năm nay đưa du khách đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thông qua các hoạt động đặc sắc:

Góc DIY sáng tạo: Du khách hào hứng tự tay nặn gấu OhBear, thắt vòng tay hộ mệnh may mắn và làm đèn lồng OhBear năm Ngọ độc đáo.

Gian hàng Đài Loan tại VITM 2026: Hành trình văn hóa cùng Đại sứ Isaac - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Cục Du lịch Đài Loan

Nghệ thuật trình diễn: Mãn nhãn với tiết mục Biểu diễn Diabolo từ nhóm Who Theatre đầy đặc sắc và thưởng thức cocktail vị bánh dứa miễn phí từ các màn Bartender điêu luyện.

Gian hàng Đài Loan tại VITM 2026: Hành trình văn hóa cùng Đại sứ Isaac - Ảnh 2.

Nguồn ảnh: Cục Du lịch Đài Loan

Ưu đãi chỉ có tại sự kiện

Bên cạnh phần nhìn, du khách còn nhận được hàng loạt quà tặng thiết thực: Tặng ngay khăn tắm du lịch khi mua vé máy bay khứ hồi. Nhận túi gấp gọn shopping khi đăng ký tour du lịch. Chụp ảnh lấy ngay tại photo booth và nhận bịch mắt OhBear xinh xắn.

Gian hàng Đài Loan tại VITM 2026: Hành trình văn hóa cùng Đại sứ Isaac - Ảnh 3.

Nguồn ảnh: Cục Du lịch Đài Loan

Sự kiện không chỉ là nơi quảng bá điểm đến mà còn là dịp để du khách Việt Nam cảm nhận sâu sắc lòng hiếu khách và nét đẹp văn hóa Đài Loan thông qua sự dẫn dắt của Đại sứ Isaac.

Gian hàng Đài Loan tại VITM 2026: Hành trình văn hóa cùng Đại sứ Isaac - Ảnh 4.

Taiwan Tourism Administration HCM Office

Tel: 028 3834 9160 ~ 65 #3106

Email: follow@taiwan.net.vn

Fanpage: Taiwan Tourism Administration VN - Cục Du Lịch Đài Loan tại Việt Nam

