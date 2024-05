Nhìn vào danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia cho hai trận gặp Philippines và Iraq sắp tới, không khó để nhận ra sự lựa chọn của HLV Kim Sang-sik có sự tương đồng khá rõ ràng với HLV Troussier ở ba trận liên tiếp để thua Indonesia. Ngoài cái tên "mới mà cũ" Tô Văn Vũ, còn lại là những cái tên quá đỗi quen thuộc từng tham gia vào chuỗi trận "thảm họa" dưới "triều đại" của nhà cầm quân người Pháp.

Có thông tin bên lề rằng sau khi trở về từ VCK U23 châu Á, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đề xuất để mình làm HLV tạm quyền của đội tuyển Việt Nam trước khi VFF tìm ra người thay thế HLV Troussier. Song lãnh đạo bóng đá Việt Nam đã không đồng ý với đề xuất này, và kết quả là cuộc chia tay giữa nhà cầm quân người Khánh Hòa và VFF. Nếu thông tin này là sự thực, có lẽ đây sẽ là một bước đi sai lầm.

Cuối năm 2017, trong hoàn cảnh HLV Hữu Thắng phải từ chức sau khi "gieo thảm họa" cho bóng đá Việt Nam ở SEA Games 29, trước khi HLV Park Hang-seo mở ra triều đại thành công của mình cùng U23 Việt Nam lẫn đội tuyển Việt Nam, có một giai đoạn chuyển giao với HLV Mai Đức Chung đảm nhiệm vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia với hai trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 gặp Campuchia. Không những đem về hai chiến thắng để cải thiện đáng kể tinh thần của các cầu thủ, "vị tướng già" này còn đem lại cho HLV Park Hang-seo một "chiến binh" thực sự, để góp phần quan trọng vào chức vô địch AFF Cup 2018.

Ngày ấy, quyết định gọi lại Anh Đức của HLV Mai Đức Chung gây không ít tranh cãi, bởi trước đó tiền đạo này đã được liệt vào "danh sách đen" của HLV Hữu Thắng. Hành trình "gọi lại" Anh Đức cũng không hề dễ dàng, song là sự đền đáp xứng đáng cho sự tinh tường của HLV Mai Đức Chung.

Hiện tại, Văn Quyết cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự với Anh Đức ngày xưa khi luôn là "đầu tàu" không thể thiếu của CLB Hà Nội, nhận được sự đánh giá rất cao của giới chuyên môn nhưng vẫn bị cả HLV Park Hang-seo lẫn Troussier "bỏ rơi" đầy tranh cãi. Nếu được ngồi vào chiếc ghế HLV tạm quyền của đội tuyển Việt Nam, nhiều khả năng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ triệu tập lại tiền đạo này và sử dụng thành công anh.

Trên bảng xếp hạng V.League, CLB Hà Nội đang xếp thứ ba sau chuỗi trận "quật khởi" cực kỳ thành công. Trong đó, đóng góp của Văn Quyết là cực kỳ rõ ràng. Trong 4 trận đấu gần đây nhất, tiền đạo này "góp dấu giày" vào 6/9 bàn thắng của đội nhà với 4 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo. Hiện tại số bàn thắng ghi được của Văn Quyết không hề kém bất cứ cầu thủ nội nào và ghi nhiều hơn Văn Toàn đến 2 bàn.

Lý do HLV Kim Sang-sik không gọi Văn Quyết lên đội tuyển Việt Nam thực sự là điều khó hiểu trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam đang cần xốc lại tinh thần hơn là hướng đến tương lai của các cầu thủ trẻ, mà bên cạnh khả năng ghi bàn, sức ảnh hưởng của Văn Quyết với các đồng đội, nhất là với những "đồng đội" như Quang Hải, Tuấn Hải hay Hùng Dũng là cực kỳ lớn.

Để so sánh, cả Tuấn Anh lẫn Văn Toàn đều đang chơi rất nhạt nhòa trong khoảng thời gian vừa qua. Dù cùng chơi cho đội bóng đang "một mình một ngựa" băng băng về đích trong cuộc đua vô địch V.League, song đóng góp của hai cựu cầu thủ HAGL này là không đáng kể. Lý do duy nhất để có thể lý giải cho quyết định gọi cả Văn Toàn lẫn Tuấn Anh, có lẽ là do HLV Troussier khá tin tưởng hai cầu thủ này.

Trước hai trận cầu quan trọng, điều cần thiết nhất mà đội tuyển Việt Nam phải có là sức mạnh tinh thần, song với danh sách triệu tập mang nặng tính chất "bình mới rượu cũ" của HLV Kim Sang-sik, có vẻ hình bóng "thảm họa" mà HLV Troussier đem lại cho bóng đá Việt Nam đang dần lộ diện. Thậm chí rất có thể thầy trò tân HLV người Hàn Quốc sẽ "vấp ngã" ngay từ trận đấu đầu tiên được đánh giá là khá "dễ nuốt".