Giảm thành công 17kg, Song Hye Kyo trở thành niềm ao ước của chị em U50

Trước khi trở thành biểu tượng nhan sắc của xứ kim chi nói riêng và Châu Á nói chung. Minh tinh, Song Hye Kyo từng có thời điểm nặng đến 70kg (cao 1,6m) chỉ số cân nặng và tỷ lệ hình thể không hoàn hảo nhưng cô vẫn xinh đẹp hơn người. Thời điểm đó mỹ nhân họ Song có gương mặt tròn xoe, bầu bĩnh còn vóc dáng đầy đặn, mũm mĩm.



Nhờ giảm cân và giữ gìn vóc dáng, Song Hye Kyo đã trở thành hình mẫu của không ít khán giả Hàn Quốc lẫn các nước châu Á cho đến thời điểm hiện tại ở tuổi 41. Theo đó, để có được một thân hình đáng mơ ước ở thời điểm hiện tại. Song Hye Kyo đã áp dụng việc điều chỉnh bữa ăn.

Được biết cô ăn đậu hũ để thay cho cơm và tinh bột. Món này chứa nhiều protein, chất xơ nên giúp nhanh no. Các món ăn kèm chủ yếu là các loại rau củ thanh đạm, không ăn tinh bột và uống đồ chứa đường ngọt. Thay vì ăn no căng bụng, nữ diễn viên thường chỉ ăn no khoảng 8 phần và hạn chế ngồi sau khi ăn.

Điều đặc biệt chính là thời điểm ăn của mỹ nhân hàng đầu này, cụ thể Song Hye Kyo lên thời gian biểu cố định cho ba bữa trong ngày: bữa sáng lúc 8h, bữa trưa lúc 12h trưa và sau 18h cô không ăn thêm bất cứ món gì nhằm hạn chế tình trạng tích mỡ cho cơ thể nhất là vùng bụng.

Cùng với đó cô tập luyện thể thao chăm chỉ kết hợp đi bộ và uống nước chanh để thanh lọc cơ thể. Quy trình hoàn hảo này giúp cô có thể giảm được 17kg và trở về vóc dáng tuyệt sắc như hiện tại.

Song Hye Kyo được xem là nữ thần không tuổi của Châu Á

Cô khoe vẻ đẹp ngọt ngào và tươi trẻ trong lần xuất hiện mới nhất

Vóc dáng mảnh mai và tràn đầy sức sống nhờ giảm cân thành công

Cô được khen ngợi vì ngày càng xinh đẹp và tươi trẻ theo năm tháng

Chiếc eo nhỏ nhắn và không chút mỡ thừa

Mỹ nhân họ Song thường uống nước chanh để thanh lọc cơ thể

Làn da mịn màng không tì vết