Ngày 22/12, HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Đồng Xuân Quỳnh (37 tuổi, quê Thái Nguyên) tử hình về tội “Giết người” , 12 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 6 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo là tử hình.

Bị cáo Đồng Xuân Quỳnh tại phiên tòa ngày 22/12.

Theo cáo trạng, tháng 6/2020, Quỳnh từ tỉnh Thái Nguyên vào TPHCM làm giám sát thi công nội thất cho một công ty và được công ty phân công giám sát thi công nội thất căn nhà của bà N.T.N..

Đồng Xuân Quỳnh nắm bắt được giờ giấc sinh hoạt của gia đình bà N. và biết thông tin gia đình bà N. mới bán một căn nhà khác được 12 tỷ đồng rồi mua lại căn nhà đang ở với giá 8,5 tỷ đồng. Quỳnh nảy sinh ý định cướp tài sản của gia đình bà N. nên sáng ngày 27/10/2020, Quỳnh đến nhà bà N. với lý do kiểm tra lại gương và cánh cửa tủ trong phòng con gái bà N.. Lúc này, bà N. đang ở nhà một mình. Sau khi giả vờ kiểm tra trong phòng, Quỳnh xuống phòng khách ngồi nói chuyện với bà N.

Đến 12h45 phút cùng ngày, bà N. lên lầu 3 để cất quần áo thì Quỳnh đi lên theo rồi bất ngờ dùng sợi dây điện siết cổ khiến bà N. bất tỉnh. Quỳnh kéo bà N. vào phòng rồi lục soát trong phòng lấy được 3 đồng hồ đeo tay cùng nhiều nữ trang các loại và 340 ngàn đồng. Quỳnh tiếp tục sang phòng của chồng bà N. lấy 1 máy laptop, 1.500 USD, 1.025 AUD và 1 cục kim loại màu vàng cùng 1 túi màu đỏ đựng nhiều nữ trang các loại.

Quỳnh tiếp tục đi xuống lầu 1 để vào phòng bà N. lấy 1 sợi dây chuyền kim loại màu trắng, 1 ổ cứng máy tính và sang phòng con gái của bà N. lấy 1 nhẫn kim loại màu vàng có đính đá màu trắng, 1 máy tính. Quỳnh cho tất cả các tài sản chiếm đoạt được vào ba lô rồi xuống tầng trệt.

Quỳnh nảy sinh ý định đốt xác bà N. và căn nhà để che giấu hành vi phạm tội nên lấy 1 con dao, bật lửa rồi đi lên chỗ bà N. đang nằm đâm bà N. 1 nhát vào cổ rồi châm lửa đốt căn nhà. Sau đó, Quỳnh đi xuống tầng trệt lấy xe máy của con gái bà N. tẩu thoát.

Khoảng 14h50 phút ngày 27/10/2020, người dân phát hiện căn nhà của bà N. bị cháy nên đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Cơ quan CQĐT Công an TPHCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Ngày 29/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt giữ Đồng Xuân Quỳnh. Tại Cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.