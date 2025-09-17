Giảm phát thải CO₂ nhờ sử dụng phim cách nhiệt - Giải pháp nhỏ, tác động lớn

Phim cách nhiệt ô tô được xem là giải pháp hữu hiệu mang lại tác động rõ rệt khi giúp tiết kiệm nhiên liệu, cắt giảm khí thải CO₂, đồng thời bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lái.

Giảm CO₂ từ những hành động nhỏ

Nghiên cứu cho thấy điều hòa có thể làm tăng tiêu thụ nhiên liệu 10–20%, nhất là khi trời nắng nóng. Khoang xe hấp thụ nhiều nhiệt khiến điều hòa phải chạy liên tục, kéo theo nhiên liệu hao tốn và khí CO₂ phát thải nhiều hơn.

Điều hòa chạy hết công suất khiến xe tốn nhiên liệu và phát thải CO₂ nhiều hơn

"Giải pháp nhỏ nhưng tác động lớn" chính là phim cách nhiệt. Với khả năng cản nhiệt vượt trội, phim giúp khoang xe mát hơn, giảm tải cho điều hòa, tiết kiệm nhiên liệu và cắt giảm đáng kể khí thải CO₂ - yếu tố then chốt trong xu hướng giảm phát thải toàn cầu.

Inmax đồng hành cùng lối sống xanh

Inmax - thương hiệu phim cách nhiệt nổi bật tại Việt Nam - định hướng phát triển xanh ngay từ công nghệ lõi. Sản phẩm được thiết kế với mục tiêu kép: cản nhiệt tối ưu và giảm tiêu thụ năng lượng.

KTV Inmax cùng khách hàng đo kiểm chứng trực tiếp khả năng cách nhiệt của sản phẩm

Nhờ ứng dụng công nghệ phún xạ kim loại đa lớp và nano-ceramic, phim không chỉ giúp khoang xe luôn mát mẻ mà còn góp phần tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế lượng khí thải CO₂ phát sinh trong suốt quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, INMAX còn mang đến trải nghiệm bền vững: chống UV, giảm chói, hạn chế nóng rát, tăng tập trung khi lái xe.

Định hướng phát triển xanh của Inmax tại Việt Nam

Inmax theo đuổi chiến lược phát triển xanh với công nghệ lõi bền vững. Vừa cản nhiệt tối ưu, vừa giữ độ trong suốt quang học, góp phần tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải CO₂.

Doanh nghiệp cũng chuẩn hóa bảo hành điện tử, tối ưu bao bì để giảm rác thải và minh bạch trong công bố thông số kỹ thuật, cam kết cải tiến sản phẩm ngày càng thân thiện với môi trường.

Tổng giám đốc của Inmax Việt Nam phát biểu trong Hội nghị Đại lý toàn quốc

Đại diện Inmax Việt Nam, ông Nguyễn Văn Ty chia sẻ: "Inmax đặt mục tiêu để mỗi sản phẩm trả lời được hai câu hỏi cốt lõi: có giúp giảm năng lượng tiêu thụ không và có an toàn cho sức khỏe không. Khi làm tốt điều đó, giá trị môi trường sẽ đến tự nhiên và bền vững."

Với triết lý "công nghệ đúng - vận hành xanh - lợi ích thiết thực", Inmax tự tin đồng hành cùng xu hướng sống xanh tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Inmax là thương hiệu phim phản xạ nhiệt dành cho xe hơi:

- Địa chỉ: Số 12, ngõ 44 Tư Đình, Long Biên, Hà Nội

- Hotline: 1900 8113

- Website: inmax.vn