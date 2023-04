Giảm kịch sàn, giá mẫu sedan hạng C với nhiều tiện nghi này giờ chỉ ngang ngửa xe hạng A Kia Morning

MG là thương hiệu xe hơi Anh Quốc, nay thuộc sở hữu của SAIC (Tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc). Tại Việt Nam, thương hiệu này bán 2 mẫu xe là MG ZS và MG5. Cả 2 dòng sản phẩm này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Mới đây, chiếc sedan hạng C MG5 được các tư vấn bán hàng chào bán với ưu đãi là hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và ưu đãi tiền mặt. Giá bán thực tế của mẫu xe này giảm tới 60 triệu đồng.

Tại Việt Nam, MG5 đang được phân phối với 2 phiên bản STD (523 triệu đồng) và LUX (588 triệu đồng). Xe được định vị ở phân khúc sedan cỡ C cạnh tranh với KIA K3, Hyundai Elantra, Honda Civic, Mazda3 và Toyota Corolla Alits.

Sau khi được ưu đãi, giá bán thực tế của MG5 STD hạ xuống còn 463 triệu đồng, thấp hơn cả bản tiêu chuẩn sử dụng số sàn của Toyota Vios (niêm yết 489 triệu đồng), gần ngang với bản cao cấp nhất của mẫu xe đô thị cỡ A đang có trên thị trường là Kia Morning (454 triệu đồng) hay Hyundai Grand i10 (455 triệu đồng). Trong khi đó, bản LUX cao cấp hạ giá còn 528 triệu đồng, thấp hơn giá khởi điểm của Honda City (niêm yết 529 triệu đồng).

MG5 2022 được giới thiệu tại thị trường Việt Nam nằm trong phân khúc sedan C. So với các tên tuổi gạo cội trên thị trường, chiếc xe này có nhiều ưu thế về kiểu dáng thiết kế, công nghệ tích hợp và đặc biệt là giá bán của MG5 chi tương đương như các mẫu sedan B.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.675 x 1.842 x 1.480mm.

Một số trang bị ngoại thất đáng chú ý của xe bao gồm: Hệ thống chiếu sáng là cụm đèn full led, lưới tản nhiệt kỹ thuật số thiết kế hình ngọn lửa, mâm xe hợp kim 16 - 17inch, 2 tông màu/màu đen.

Bên trong xe khoang nội thất được thiết kế theo kiểu dáng thể thao với ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Cửa sổ trời và taplo thiết kế sang trọng với họa tiết hình Kim cương. Màn hình trung tâm 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto kết hợp với Vô lăng đa chức năng tích hợp điều chỉnh 3 chế độ lái và màn hình ảo 7’’.

Điều hòa không khí có chức năng lọc bụi mịn, hàng ghế sau có thể gập nguyên băng tạo không gian chứa đồ lớn.

Xe sử dụng động cơ có dung tích 1.5L công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 150 Nm và hộp số tự động vô cấp CVT. Tốc độ tối đa mà MG5 có thể đạt được là 180km/h.

Các chức năng an toàn của xe như cảnh báo điểm mù, Hệ thống hỗ trợ chuyển làn, Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Cảnh báo phương tiện va chạm từ phía sau, Hệ thống làm khô phanh đĩa, Hệ thống treo trước MacPherson và treo sau thanh giằng xoắn giúp tăng độ cứng, mang lại sự an toàn chắc chắn. Bên cạnh đó, MG5 được trang bị Hệ thống 6 túi khí an toàn và Camera 360 hiển thị 3D.

MG5 có giá bán lẻ đề xuất thấp nhất phân khúc. Tuy nhiên, trên thực tế, hãng không công bố doanh số hàng tháng nhưng theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, sức tiêu thụ của MG5 không mấy khả quan.