"Giám khảo hụt" Hoàng Thùy lên tiếng sau màn đáp trả đẳng cấp của Thanh Hằng

Tối 17/7, Thanh Hằng lần đầu có động thái khi bị Hoàng Thùy "điểm tên" trong drama mất ghế giám khảo Miss Universe Vietnam 2024. Việc đăng tải hình ảnh được chủ tịch cuộc thi - người mời riêng Hoàng Thùy làm giám khảo - của Thanh Hằng được netizen đánh giá là màn đáp trả cực thâm thúy, nhẹ nhàng, không đụng chạm mà vẫn khẳng định sức nặng của tên tuổi Thanh Hằng.

Khi Thanh Hằng có động thái, cư dân mạng đổ dồn sự chú ý đến nhất cử nhất động của Hoàng Thùy nhưng nàng hậu giữ im lặng. Cho đến trưa 18/7, Hoàng Thùy mới chính thức có chia sẻ đầu tiên. Tuy nhiên người đẹp gốc Thanh Hóa không chia sẻ công khai như những bài đăng trước, thay vào đó Hoàng Thùy đăng tải dòng trạng thái trong một diễn đàn sắc đẹp. Nàng hậu không nhắc đến đàn chị, mà chỉ gửi lời cảm ơn đến những ai ủng hộ cô.

Cụ thể, Hoàng Thùy viết: "Cảm ơn toàn bộ thành viên trong nhóm này. Chúng ta biết nhau từ ngày đầu lập group và vẫn ở đây. Dù có người ủng hộ và không ủng hộ nhưng Thùy vẫn sẽ mãi luôn học hỏi và nỗ lực, để đến một ngày nào đó được mọi người chấp nhận và yêu quý. Cảm ơn vì tất cả!".

Hoàng Thùy có chia sẻ đầu tiên sau màn đáp trả sâu cay của Thanh Hằng trong drama "giám khảo hụt"

Tối 17/7, trên trang cá nhân, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr.V really wants you" (tạm dịch: Ông V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá".

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" của vị chủ tịch như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được netizen bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố trước đó.

Thanh Hằng lộ diện cùng bó hoa từ chủ tịch Miss Universe Vietnam

Thanh Hằng bị "điểm tên" vào drama mất ghế giám khảo của Hoàng Thùy vào tối 16/7. Theo đó, Hoàng Thùy đăng tải ảnh chụp màn hình tin nhắn của tài khoản có tên Dược sĩ Tiến gửi với nội dung: "Catwalk Director hay training thí sinh hay giám khảo thử thách phụ trong phần lớp học đều ok ạ. Chỉ là không nên cho làm giám khảo chính thức ngồi cùng TH thôi. Các vị trí khác thì không ảnh hưởng gì". Kèm theo đó, Hoàng Thùy còn tung 1 dòng tin nhắn bằng tiếng Anh "Thanh Hang doesn't want" (Thanh Hằng không muốn - PV).

Sau khi bị Hoàng Thùy tố thẳng tên, làn sóng của cư dân mạng hướng về phía Thanh Hằng càng trở nên dữ dội. Một bộ phận netizen hướng mũi dùi về phía nữ siêu mẫu, trong đó bao gồm những ý kiến tiêu cực, hoặc "đào" lại những drama cũ để công kích Thanh Hằng.

Tuy nhiên số đông, công chúng lại cho rằng hành động của Hoàng Thùy đang mang tới cho cô nhiều điều bất lợi. Bởi lẽ việc Thanh Hằng bày tỏ ý muốn và không muốn làm việc với ai là quyền của nữ siêu mẫu. Còn đồng ý hay không phụ thuộc vào NSX. Lựa chọn cuối cùng của NSX là Thanh Hằng, thế nên việc công khai tin nhắn, khuấy động drama của Hoàng Thùy bị cho là thiếu chuyên nghiệp. Điều này khiến các đối tác khi muốn hợp tác với Hoàng Thùy sau này sẽ phải cẩn trọng và e dè hơn.