“Mỗi vai trò sẽ có một góc nhìn khác nhau, tôi sẽ công tâm với tất cả thí sinh. Bên cạnh tôi cũng có rất nhiều giám khảo khác nữa”, giám khảo Cao Huy nói.

Cuộc thi Miss Friendship International 2026 quy tụ 45 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Cuộc thi kéo dài 16 ngày với nhiều hoạt động trước khi bước vào đêm chung kết diễn ra tối nay (28/11) tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là á hậu Nguyễn Tường Vy. Với lợi thế tiếng Anh cùng kinh nghiệm thi sắc đẹp, người đẹp đang nhận được sự quan tâm trong hành trình tranh tài.

Đại diện Việt Nam Nguyễn Tường Vy và giám đốc quốc gia Cao Huy.

Đáng chú ý, giám đốc truyền thông Cao Huy sẽ là một trong những giám khảo của đêm chung kết. Việc một đại diện Việt Nam tham gia tranh tài trong khi có giám khảo đồng hương cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính công tâm, đặc biệt khi ông Cao Huy hiện còn giữ vai trò Giám đốc Quốc gia Miss Friendship tại Việt Nam.

Chia sẻ về việc được mời ngồi ghế giám khảo cuộc thi quốc tế, ông Cao Huy cho biết: “Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được lời mời làm giám khảo Miss Friendship International 2026. Với vai trò giám khảo tại một cuộc thi quốc tế lớn và lâu đời như Miss Friendship International, tôi sẽ luôn công tâm và kỹ lưỡng.

Bằng những kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sắc đẹp, tôi tin rằng mình sẽ giúp ban tổ chức lựa chọn ra những người đẹp xứng đáng với danh vị cao quý nhất, đúng với tiêu chí thân thiện, hữu nghị, giỏi giang và xinh đẹp”.

Ở Việt Nam, Cao Huy được biết đến với vai trò sản xuất nhiều dự án sắc đẹp.

Giám khảo Cao Huy khẳng định sẽ chấm công tâm.

Trước câu hỏi về khả năng ưu ái Nguyễn Tường Vy, ông Cao Huy khẳng định sẽ đánh giá các thí sinh công bằng.

“Mỗi vai trò sẽ có một góc nhìn khác nhau, tôi sẽ công tâm với tất cả thí sinh. Bên cạnh tôi cũng có rất nhiều giám khảo khác nữa. Tôi được tin tưởng lựa chọn chấm nên sẽ làm tốt vai trò của mình. Nếu Việt Nam không xuất sắc, một mình tôi cũng không giúp gì được cô ấy cả”, ông Cao Huy nói.

Tại Việt Nam, Cao Huy được biết đến với vai trò nhà sản xuất, giám đốc một công ty truyền thông giải trí. Ông từng tham gia sản xuất các dự án sắc đẹp như Miss Earth 2019, 2020; Miss All National 2017; Miss Eco International các năm 2018, 2020, 2022 và Miss Environment International 2025.

Hiện tại, ông nắm bản quyền các cuộc thi Miss Friendship Vietnam, Miss Environment Vietnam, Miss Cosmo Thanh Hóa và hợp tác trong nhiều dự án sắc đẹp trong nước. Với vai trò giám đốc truyền thông, ông cũng tham gia đào tạo, hỗ trợ nhiều người đẹp, hoa hậu tại Việt Nam.

Đêm chung kết Miss Friendship International 2026 (Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 2026) dự kiến diễn ra tối 28/11 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.