TAND Khu vực 10 - tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Thành (SN 1986, ngụ xã Tân Minh) và 4 đồng phạm trong vụ án "Bắt giữ người trái pháp luật" xảy ra tại cơ sở massage ở phường Mũi Né.

Theo bản án, từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9-2024, do một số nhân viên nữ mượn tiền rồi tự ý nghỉ việc, quản lý cơ sở massage là Nguyễn Hữu Thành yêu cầu các nhân viên nam giam giữ trái phép 7 cô gái đang làm việc tại cơ sở.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử Ảnh: DT

4 nhân viên nam thực hiện theo yêu cầu của Thành gồm: Lại Văn Cảnh, Lê Văn Hải, Nguyễn Thái Cường và Hà Minh Ý.

7 nhân viên nữ nêu trên bị khóa cửa phòng, không được tự do ra ngoài và luôn bị giám sát chặt chẽ...

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Thành mức án 2 năm 6 tháng tù về tội "Bắt giữ người trái pháp luật".

Bốn đồng phạm còn lại bị tuyên mức án từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù, cùng về tội danh trên.