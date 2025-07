Giảm giá sốc: iPhone rẻ khó tin, giá củ sạc chạm đáy 7.000 đồng, đồng hồ thông minh "bay" tiền triệu

Chương trình Sale ngày đôi đang dần trở nên quen thuộc với người mua hàng. Hôm nay, ngày 7/7, nhiều hệ thống bán lẻ đang giảm giá mạnh cho các mặt hàng điện thoại, phụ kiện công nghệ.

Đơn cử, iPhone 16 Pro Max tại Di Động Việt có giá từ 29,49 triệu đồng; iPad Air M3 giá giảm sốc từ 15,59 triệu đồng; MacBook Air M4 giá từ 24,79 triệu đồng…

Ở nhóm máy LikeNew (đã qua sử dụng), iPhone 15 Pro Max 256GB cũ giá chỉ từ 23,19 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max 128GB cũ giá khuyến mãi từ 11,09 triệu đồng… Trong đợt ưu đãi này, khách hàng có thể tranh thủ săn sale máy LikeNew, sở hữu sản phẩm công nghệ cao cấp với chi phí tiết kiệm nhất.

Tham khảo giá các dòng điện thoại, máy tính bảng giảm giá mạnh trong đợt Sale ngày đôi 7/7 tại đại lý.

Đối với các dòng máy Android, phân khúc flagship, chương trình sale lần này giảm giá sâu nhiều mẫu như Samsung Galaxy S25 Ultra, về còn 25,79 triệu đồng.

Ở phân khúc tầm trung, người dùng cũng có rất nhiều lựa chọn như Samsung Galaxy A36 giá từ 6,59 triệu đồng; Xiaomi Poco X7 giá từ 8,59 triệu đồng; Oppo A3x giá từ 4,19 triệu đồng; TECNO Spark 30 5G/512GB giá từ 3,39 triệu đồng…

Không chỉ giảm giá, đại lý "chơi lớn", trợ giá mua máy mới lên đến 4,5 triệu đồng, giá thu tốt nhất thị trường khi thu cũ - đổi mới hay trả góp khi mua máy không lãi suất và 0 đồng trả trước.

Phụ kiện công nghệ giá chạm đáy, nhiều sản phẩm 7.000 đồng

Không chỉ các thiết bị điện thoại, hàng trăm mẫu phụ kiện công nghệ cũng được ưu đãi sâu trong ngày đôi, có nhiều sản phẩm giảm sốc từ 7.000 đồng.

Nhiều sản phẩm phụ kiện nổi bật có giá giảm hấp dẫn như củ sạc Horizone 5V - 2A giá 7.000 đồng; cáp Ugreen USB-A to Type-C 1m giá 77.000 đồng; bộ củ cáp sạc Horizone 20W Type C to Type C giá chỉ 77.000 đồng…

Các dòng phụ kiện khác cũng có giá tốt như sạc nhanh Baseus Gan5 1C 20W giá còn 99.000 đồng; pin sạc dự phòng Magnetic Extreme Speed QC/PC 22,5W giá 177.000 đồng; pin dự phòng Energizer 20000MAH/3.7V li-polymer giá 359.000 đồng; Pin dự phòng Golf G80-C 10000MAH…

Đây là đợt giảm giá hiếm có của đại lý công nghệ.

Riêng trong khung giờ từ 8h - 12h trong các ngày diễn ra sự kiện, khách hàng có thể mua pin dự phòng Anker Powercore III Sence 10K PD 20W với giá chỉ 299.000 đồng; cáp sạc Anker Powerline+ II USB-C to USB-C Cable B2C giá 89.000 đồng; pin dự phòng ACEFast PD20W Magsafe 10000MAH M6 giá 399.000 đồng; pin sạc dự phòng Innostyle Powergo 10000MAH giá 99.000 đồng…

Không chỉ có phụ kiện, nhiều mẫu đồng hồ thông minh, loa - tai nghe bluetooth, vòng đeo tay thông minh từ nhiều thương hiệu như Garmin, Xiaomi, Huawei… cũng có mức giá thấp chưa từng có.

Đơn cử, đồng hồ thông minh Amazfit T-rex 3 giá khuyến mãi 5,69 triệu đồng; đồng hồ Garmin Fenix 8 47mm Amoled giá 24,49 triệu đồng; đồng hồ Huawei GT5 giá từ 3,79 triệu đồng; vòng tay đeo Xiaomi Band 9 Active giá chỉ 470 nghìn đồng… Cùng với đó, các dòng loa - tai nghe bluetooth cũng có mức giá tốt như các dòng loa bluetooth Harman giá từ 3,99 triệu đồng; tai nghe bluetooth thể thao dẫn khí truyền âm Openear Plus giá 259 nghìn đồng…

Thiết bị gia dụng thông minh, chăm sóc cá nhân giá hời

Nắm bắt nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tiện nghi gia đình ngày càng cao, đại lý triển khai loạt ưu đãi sâu cho các sản phẩm gia dụng - chăm sóc cá nhân, nhiều sản phẩm về giá chỉ từ 77.000 đồng.

Đơn cử, bàn chải đánh răng điện Bomidi có giá bán chỉ 77.000 đồng, súng massage Choice DR giá giảm còn 377.000 đồng, Camera IP trông trẻ 3MP 365 Selection giá sale còn 890.000 đồng, bộ phát wifi di động Totolink giá còn 890.000 đồng…

Với các sản phẩm gia dụng Bear, Di Động Việt cũng mang đến cho khách hàng nhiều deal tốt như nồi nấu chậm đa năng 0,8 lít giá chỉ 390.000 đồng; bàn ủi hơi nước cầm tay 0,1 lít giá khuyến mãi 450.000 đồng; máy sấy tóc ion âm công suất 1600W giá 790.000 đồng; máy làm sữa hạt đa năng giá 950.000 đồng…