Giám đốc và 8 thuộc cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới quận Hoàng Mai bị tạm giữ hình sự

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 24/2 Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại Trung tâm này. Đồng thời, tạm giữ 18 cây máy tính, 31 thùng tài liệu, hồ sơ; 9 tủ tài liệu, hồ sơ và hơn 137 triệu đồng. Toàn bộ cán bộ, nhân viên Trung tâm được đưa về trụ sở để phục vụ công tác đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Trong quá trình làm đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 29-10D, các đăng kiểm viên đã được Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm giao thay nhau thu tiền của khách hàng để bỏ qua lỗi vi phạm khi đăng kiểm gồm một số lỗi thường vi phạm như: xe thiếu dây đai ghế sau; thiếu búa phá cửa; thiếu gạt mưa; xe đổi màu sơn; xe hỏng một đèn phanh, hỏng đèn lùi; hỏng đèn biển số; xe có lốp mòn đến giới hạn; các xe có lỗi liên quan đến gầm xe như: giảm chấn, lỏng chân giảm chấn, chảy dầu, cầu xe, hộp số chảy dầu… không đạt tiêu chuẩn để đăng kiểm phải khắc phục, sửa đều được “tạo điều kiện” bỏ qua lỗi.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2018 đến khoảng tháng 9/2022; các đối tượng đã nhận hối lộ khoảng 5 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, tùy theo chức vụ, vị trí công việc, các cá nhân được nhận “tiền ngoài luồng”, từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Thời gian trước và ngay sau Tết nguyên đán 2023, Vũ Mạnh Cường cùng số cán bộ, nhân viên, đăng kiểm viên liên quan đã nhiều lần bàn bạc để thống nhất về việc dừng thu số tiền ngoài quy định. Đồng thời khai ngoài lương ra không nhận bất cứ khoản tiền nào khác, trong trường hợp bị cơ quan chức năng làm việc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, bằng chứng để chứng minh hành vi phạm tội của các cá nhân liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng./.