Giám đốc thiết kế Mazda: 'Màn hình lớn không làm mất tập trung, CX-5 sẽ không còn như trước'

Mazda đang dần thay đổi cách tiếp cận trong thiết kế nội thất khi chuyển sang sử dụng các màn hình kích thước lớn trên những mẫu xe mới. Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản cho rằng xu hướng này không làm suy giảm trải nghiệm lái, mà ngược lại còn mang đến sự tiện dụng và trực quan hơn cho người dùng.

Nội thất Mazda CX-6e với màn hình cỡ lớn trải dài táp-lô. Ảnh: Mazda

Chia sẻ với truyền thông, ông Jo Stenuit, Giám đốc thiết kế của Mazda tại châu Âu, cho biết các màn hình lớn giúp hiển thị thông tin rõ ràng hơn, đồng thời cải thiện khả năng tương tác trong khoang cabin. Trên mẫu Mazda CX-6e, màn hình trung tâm có kích thước lên tới 26 inch, kéo dài về phía hành khách, tạo cảm giác hiện đại và tăng tính kết nối giữa các vị trí trong xe.

Dù thay đổi theo xu hướng, Mazda vẫn nhấn mạnh triết lý thiết kế lấy người lái làm trung tâm. Theo hãng, màn hình lớn không đồng nghĩa với việc gây mất tập trung, đặc biệt khi kết hợp cùng hệ thống hiển thị trên kính lái (head-up display). Giải pháp này giúp người lái hạn chế phải rời mắt khỏi đường, đồng thời giảm phụ thuộc vào cụm đồng hồ truyền thống.

Khoang lái Mazda 6e với bố cục hiện đại, ít nút bấm vật lý. Ảnh: Mazda

Ở một số mẫu xe khác như Mazda 6e, hãng vẫn duy trì cách bố trí quen thuộc với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch kết hợp màn hình trung tâm 14,6 inch. Trong khi đó, thế hệ mới của Mazda CX-5 cũng được cho là sẽ sử dụng màn hình trung tâm lớn hơn, có thể đạt tới 15,6 inch.

Một điểm đáng chú ý là việc Mazda đang cắt giảm số lượng nút bấm vật lý trên bảng điều khiển. Theo hãng, đây không phải là động thái nhằm tối ưu chi phí, mà xuất phát từ nhu cầu thực tế khi người dùng ngày càng quen với các giao diện cảm ứng hiện đại.

Giao diện cảm ứng trở thành xu hướng trên các mẫu xe mới của Mazda. Ảnh: Mazda

Sự thay đổi này được xem là bước chuyển đáng kể của Mazda, khi trước đây thương hiệu này từng hạn chế màn hình lớn và ưu tiên các nút điều khiển vật lý để đảm bảo cảm giác lái. Trong bối cảnh công nghệ phát triển và thị hiếu người dùng thay đổi, hãng xe Nhật Bản cho thấy sự thích nghi nhằm duy trì tính cạnh tranh.

Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được nâng cấp màn hình trung tâm. Ảnh: Mazda

Dù vậy, Mazda cũng không có kế hoạch áp dụng hoàn toàn xu hướng này trên toàn bộ danh mục sản phẩm. Những mẫu xe thiên về trải nghiệm lái như Mazda MX-5 nhiều khả năng vẫn giữ cách tiếp cận truyền thống, ưu tiên sự tập trung và cảm giác điều khiển phía sau vô lăng.