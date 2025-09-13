Giám đốc thiết kế Hyundai khẳng định dải đèn LED sắp hết thời giống ‘trend’ chrome ngày xưa

Trong bối cảnh thiết kế ô tô hiện đại, hệ thống đèn chiếu sáng luôn là một yếu tố thu hút sự chú ý. Từ đèn chiếu sáng tách rời, logo phát sáng cho đến dải đèn LED đang ngày càng thịnh hành, tất cả đều trở thành đề tài bàn luận sôi nổi.

Hyundai là một trong các hãng "chạy đua" công nghệ đèn LED. Ảnh: Hyundai

Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích xu hướng này. Giám đốc thiết kế Simon Loasby của Hyundai tại Hàn Quốc, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Car Magazine (Anh), đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về dải đèn LED.

Ông Loasby chia sẻ: "Đã đến lúc chúng ta cần từ bỏ (dải đèn LED), nó gần như đã đến hồi kết. Chúng tôi đã áp dụng nó trên Grandeur, Kona và Sonata, nhưng giờ tôi chỉ muốn nói 'Mọi người ơi, tôi đã thấy đủ rồi'."

Giám đốc thiết kế Hyundai "chê" thiết kế dải LED hiện tại. Ảnh: Hyundai

Điều trớ trêu là hiện nay Hyundai đang sản xuất nhiều mẫu xe có dải đèn LED. Các mẫu xe như Accent, Elantra, Tucson, Santa Fe... đều sở hữu chi tiết thiết kế này. Mặc dù Ioniq 9 sắp ra mắt không có dải đèn LED truyền thống nhưng nó vẫn tích hợp các yếu tố chiếu sáng bao quanh toàn bộ cửa sau.

Hyundai được xem là một trong những hãng tiên phong trong thiết kế đèn chiếu sáng độc đáo. Hãng đã giới thiệu đèn chiếu sáng pixel "8-bit" trên Ioniq 5, sau đó áp dụng trên các mẫu xe điện khác như Ioniq 6 và Ioniq 9, và thậm chí cả trên SUV chạy xăng như Palisade mới nhất. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Loasby, dải đèn LED có lẽ nên trở thành quá khứ.

Hyundai hiện chưa công bố bất kỳ kế hoạch nào về việc ngừng sử dụng dải đèn LED hoàn toàn. Thực tế, mẫu concept Three mới ra mắt gần đây lại cho thấy điều ngược lại.

Mẫu concept mới của Hyundai vẫn lấy công nghệ LED làm điểm nhấn. Ảnh: Hyundai

Dù vậy, ông Loasby cũng ám chỉ rằng sự phổ biến của dải đèn LED có thể đang giảm dần. Theo ông: "Tôi nghĩ rằng chúng ta gần như đã đi đến cuối chặng đường với thiết kế đèn. Nó cũng gần giống như chrome vậy. Giờ đây, chúng ta cần xem xét điều gì thực sự hợp lý với khách hàng cả về mặt logic lẫn cảm xúc.".