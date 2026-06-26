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Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi bị phê bình 3 lần trong 6 ngày

Thanh Ba
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Chỉ trong vòng 1 tuần, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi 3 lần bị nhắc nhở, phê bình.

Ngày 26/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, từ ngày 19 đến ngày 24/6, ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường , đã bị phê bình, nhắc nhở 3 lần.

Giám đốc Sở Nông nghiệp Quảng Ngãi bị phê bình 3 lần trong 6 ngày - Ảnh 1.

Ông Hồ Trọng Phương. (Ảnh: Q.N)

Theo đó, ngày 24/6, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký công văn yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm vì chưa chủ động triển khai, hoàn thiện hồ sơ sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để tham mưu trình HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở này phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu việc chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ ban hành nghị quyết, tác động đến việc thực hiện các dự án đầu tư và nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Ngày 22/6, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cũng ký công văn nhắc nhở Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường vì chậm tham mưu ban hành hồ sơ về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh.

Dù UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo, Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên đôn đốc, Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tham mưu theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 19/6, ông Hồ Trọng Phương cũng bị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình liên quan đến việc chậm thực hiện dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại 25 xã, phường phía Đông.

Việc chậm trễ này dẫn đến chậm lựa chọn nhà thầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thực hiện dự án cũng như kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo sở, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và đơn vị tư vấn, báo cáo kết quả về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ.

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Giám đốc Sở Nông nghiệp Quảng Ngãi

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