Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Minh Tuệ/VTC News |

HĐND TP Hà Nội bầu ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 13/11, tại Kỳ họp lần thứ 27 của HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội- Ảnh 1.

Ông Trần Thế Cương giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Ông Trần Thế Cương sinh năm 1973, quê xã Phúc Thịnh, Hà Nội.

Từ tháng 7/1997 đến tháng 6/2005, ông Cương làm Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn Hà Nội; Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên TP Hà Nội.

Từ tháng 7/2005 đến tháng 3/2014, ông làm Phó Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016, ông Cương là Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Từ tháng 3/2016 đến tháng 12/2018, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội khóa XV.

Từ tháng 1/2019 đến 31/7/2020, ông Trần Thế Cương làm Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Từ 1/8/2020 đến tháng 2/2021, ông Cương là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, đại biểu HĐND thành phố khóa XVI.

Từ 1/3/2021 đến 3/8/2021, ông là Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Từ 4/8/2021 đến tháng 10/2025, ông Trần Thế Cương giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Từ tháng 10/2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Sở GD&ĐT Hà Nội.


