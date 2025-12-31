Video lời khai của Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan công an.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979; trú tại Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.



Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” là tâm huyết của bản thân và toàn bộ Công ty Ngọc Việt Education.

“Chúng tôi đã làm chương trình này tận 6 tháng trời với rất nhiều công sức và tâm huyết, chờ đến ngày 28/12", bà Hà khai.

Theo Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education, một trong những quy trình sai lầm nhất là bà Hà không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước chương trình và 50% sau chương trình.

Do đó, đến tối 28/12, khi khán giả đã được cho vào khu vực tổ chức và chờ đợi đến khoảng 20h30, bà Nguyễn Thị Thu Hà mới thông báo chương trình bị hủy bỏ.

Việc thông báo muộn, không có phương án xử lý rõ ràng đã khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn tiền và sau đó làm đơn trình báo cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thu Hà là giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education (địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà văn phòng M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “ Về đây bốn cánh chim trời ”, dự kiến diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các nhạc sỹ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sỹ Trần Tiến; có sự tham gia của nhiều ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng do Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp. Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm.

Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11/10 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên. Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả.

Đến thời điểm tổ chức, Hà chỉ đạo mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20h30, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm khác nếu có.