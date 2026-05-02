Giám đốc người Hàn Quốc nghi mất tích khi chèo thuyền sup ở hồ nhân tạo tại TPHCM

Ngày 2/5, lãnh đạo UBND xã Kim Long (TPHCM) thông tin, lực lượng chức năng đã huy động hơn 100 người tham gia tìm kiếm một giám đốc doanh nghiệp người Hàn Quốc nghi mất tích. Hiện tại việc tìm kiếm chưa có kết quả.

Theo thông tin ban đầu, người nghi mất tích là ông K.H.S (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Ông này là giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn xã Ngãi Giao.

Sáng 1/5, ông K.H.S cùng một nhóm bạn di chuyển bằng ô tô đến khu vực hồ Đá Đen (xã Kim Long, TPHCM), để chèo thuyền sup trên hồ.

Sau khi qua bên kia bờ hồ tham quan, chụp ảnh, trên đường chèo thuyền về điểm xuất phát, người bạn đi cùng không thấy ông S (vốn chèo sup ở phía sau). Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Ông Đỗ Chí Khởi - Chủ tịch UBND xã Kim Long cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương tiện chuyên dụng và nhân lực để tổ chức tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm diễn ra từ 1/5 nhưng đến sáng 2/5 vẫn chưa có kết quả.

Được biết, Hồ Đá Đen là hồ chứa nước nhân tạo quan trọng tại phía Đông TPHCM, có diện tích lưu vực khoảng 149km², dung tích chứa khoảng 33,4 triệu m³ nước. Hồ này nằm trên địa bàn của nhiều xã, phường như Ngãi Giao, Kim Long... thường xuyên thu hút người dân và du khách đến câu cá, bơi lội, tham gia các hoạt động thể thao dưới nước.