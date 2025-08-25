Giám đốc khai thác bay của Vietravel Airlines làm rõ lộ trình từ sinh viên Ngoại thương lên "cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam"

Nguyên văn chia sẻ của Quang Đạt trên Facebook cá nhân:

Cuối tuần này lâu rồi mới có thời gian rảnh một chút vì mấy tháng vừa rồi nhiều việc quá. Tự nhiên vì vậy mà có thời gian đọc một vài trao đổi về câu chuyện lên cơ trưởng của mình 10 năm trước làm mình hơi chạnh lòng. Không phải vì nó không đúng, mà vì những người viết lại là những anh chị làm trong ngành. Hàng không là một ngành đặc thù, vì vậy sẽ có lúc hơi khó hiểu với những người ngoài ngành. Tuy nhiên với các anh chị đồng nghiệp thì chắc là các tiền bối chưa có đủ thông tin nên những trao đổi ấy hơi thiệt cho một người em đi sau như mình.

Nên cũng nhân cơ hội câu chuyện 10 năm trước được mọi người nói lại, mình xin được giải thích kỹ hơn về quá trình học và công tác của mình từ năm 2009 đến năm 2015:

- Tháng 9/2009: Nhập học khoa kinh tế đối ngoại của FTU, Hà Nội (Trường Đại học Ngoại Thương). Năm đó mình thi khối D, kết quả không xuất sắc chỉ vừa đủ điểm trúng tuyển vào khoa.

- Tháng 1/2010: Nhập học chương trình cadet của Jetstar Pacific, mình bảo lưu chương trình học tại FTU 1 năm.





- Tháng 4/2011: Tốt nghiệp khoá đào tạo phi công cơ bản của trường CTC, New Zealand (CTC Aviation Training Centre – Trung tâm đào tạo hàng không CTC, nay là L3Harris Airline Academy, Vương quốc Anh - pv).

- Tháng 8/2011: Tốt nghiệp khoá chuyển loại A320F tại CTC, UK và tháng 12/2011 hoàn thành huấn luyện line tại Jetstar Pacific và bắt đầu bay vị trí cơ phó.

- Năm 2012 mình quay lại FTU Hồ Chí Minh học. Do vừa đi bay vừa đi học và quá thời gian bảo lưu tại FTU Hà Nội nên mình tham gia học hệ liên kết giữa FTU và một đại học ở UK.

- Tháng 5/2015: Tốt nghiệp cử nhân kinh tế.

- Tháng 6/2015: Mình có 3000 giờ bay ở vị trí cơ phó và hoàn thành nâng bậc lên vị trí cơ trưởng.

Mình đã chia sẻ một vài lần rằng thời gian 10 năm sau đó là một hành trình đầy thú vị với mình vì những thông tin về công việc của mình đến được với nhiều người.

Điều may mắn nhất xảy ra không phải nhận về một danh xưng, mà trong 10 năm mình tự hào vì đã có thể truyền cảm hứng cho một vài bạn trẻ (hơn) đi theo con đường và mình đã từng đi. Trách nhiệm mà mình nhận lại là phải trở thành một người tử tế trong công việc.

Ngoài 30 tuổi, có nhiều điều mình chưa đạt được, chưa hoàn hảo, nhưng mình tự tin rằng trở thành một người tử tế thì mình đã ít nhiều làm được.