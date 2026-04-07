Giám đốc hiện tại kiêm người đại diện theo pháp luật của Bảo Tín Minh Châu là ai?

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Vũ Minh Châu - Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin về nhà sáng lập Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố đã khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên ngay sau đó, đại diện Bảo Tín Minh Châu đã lên tiếng xin lỗi và trấn an, khẳng định doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, quyền lợi khách hàng không bị ảnh hưởng.

Theo đó, doanh nghiệp đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập. Kể từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh (sinh năm 1976) là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Chia sẻ với TTXVN, bà Phạm Lan Anh, Giám đốc - đại diện công ty Bảo Tín Minh Châu, khẳng định hiện nay, mọi giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu vẫn diễn ra bình thường. Đối với các trường hợp đã nhận giấy hẹn vàng hoặc giấy hẹn tiền, công ty cam kết sẽ trả vàng, tiền đầy đủ, đúng theo thời gian ghi trên phiếu hẹn.

"Do lượng khách hàng giao dịch cao, chúng tôi cần cân đối nguồn hàng, thời gian sản xuất và hoàn thiện sản phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn trước khi bán ra cho khách hàng.

Vì vậy, quý khách hoàn toàn yên tâm, mọi đơn hàng sẽ được thực hiện và trả đầy đủ, đúng theo phiếu hẹn. Các trường hợp khách bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu chúng tôi cũng thu mua bình thường," bà Phạm Lan Anh nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng ngày 7/4, các cửa hàng vàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường. Người dân vẫn đến giao dịch và khách đến mua vàng vẫn chiếm phần lớn giao dịch.

Trước đó, tại Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý 1/2026, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án liên quan Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã khởi tố bốn bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại công ty này.

Trong số đó có ông Vũ Minh Châu, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu. Ba người bị khởi tố cùng tội danh với ông Châu là ông Vũ Minh Tú (con ông Châu) và hai nhân viên kế toán của công ty.

Công an xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và ông Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng hai hệ thống phần mềm song song: Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Theo dữ liệu trích xuất giai đoạn 2020 - 2023 từ phần mềm Hivi, cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đạt khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế khoảng 9.700 tỉ đồng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 150 tỉ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Vũ Minh Châu khai trong quá trình hoạt động kinh doanh đã đồng ý và chỉ đạo vợ con dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng của Công ty Bảo Tín Minh Châu. Ông cho sử dụng hai hệ thống phần mềm để quản lý kinh doanh thực tế và báo cáo thuế.

Ông nói đến khoảng tháng 6/2024 đã chỉ đạo xóa bỏ những dữ liệu cũ trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro để che giấu doanh thu. "Tôi thấy đây là việc làm sai trái nên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin được bồi thường, khắc phục mọi hậu quả gây ra và rất mong nhận được sự khoan hồng của Nhà nước", ông Châu trình bày.