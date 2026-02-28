Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được giao Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 356 về việc điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, về công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/2.

Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa, Tiến sĩ Tiếng Đức, Đại học chuyên ngành Điện; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác trong ngành Giáo dục, ông Hoàng Minh Sơn từng đảm nhận các chức vụ: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 3/9/2025, Thủ tướng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.