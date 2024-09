Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra ở công ty TNHH Thành An Hà Nội. Trong đó, có 2 bị can đang bỏ trốn là Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Thị Hoà.

Các bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án ''Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước'' xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Công ty TNHH thiết bị y tế Danh, Công ty TNHH thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Quý Khái và Bùi Thị Mai Hương

Tổng cộng 38 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này. Trong đó gồm ông Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty Danh; Nguyễn Thị Hoà, phụ trách kế toán 3 công ty Thành An, Công ty Danh, công ty Tràng Thi; Nguyễn Nhật Linh, vợ ông Thuyết, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thành An và 34 bị cáo khác.

Cơ quan điều tra xác định, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh là bị can Nguyễn Quý Khái khai phù hợp với kết quả điều tra và nội dung của vụ án. Theo đó, Nguyễn Đăng Thuyết là người thành lập, điều hành 3 công ty gồm: Thành An, Danh và Tràng Thi. Các công ty này kinh doanh nhập khẩu vật tư tiêu hao, trang thiết bị vật tư y tế cung cấp cho các bệnh viện trên toàn quốc.

Nguyễn Quý Khái gọi Thuyết là cậu ruột nên được Thuyết đào tạo và giao làm Giám đốc, đại diện pháp luật công ty Danh. Từ đó, Khái quản lý, điều hành Công ty Danh theo chỉ đạo của Thuyết. Khái thừa nhận, biết được về việc công ty Thành An duy trì 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Về việc này, Khái xác nhận sau khi Bùi Thị Mai Hương, kế toán trưởng Công ty Danh lập báo cáo thuế của công ty Danh thì đều phải trình Khái và Thuyết duyệt. Khái giao Hương quản lý "chữ ký dấu" để đóng dấu vào các hợp đồng mua bán hoá đơn khống và "chữ ký số" để báo cáo cơ quan thuế.

Nguyễn Quý Khái khai nhận việc Công ty Danh và nhóm công ty Thành An thực hiện lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, mua hoá đơn khống mà không có hàng hoá nhằm tăng chi phí, giảm tiền thuế phải nộp. Bản thân bị can biết đây là hành vi vi phạm pháp luật và thừa nhận trách nhiệm về hành vi của mình.

Kết luận điều tra xác định, hành vi lập, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán của các công ty Thành An, Danh, Tràng Thi dẫn đến thiệt hại về thuế phải nộp cho Nhà nước là hơn 743 tỷ đồng, vi phạm quy định tại khoản 10, Điều 13 Luật Kế toán về các hành vi bị nghiêm cấm.