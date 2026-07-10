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Giám đốc công ty công nghệ 'đút túi' doanh thu 400 tỷ đồng nhờ 'lập chợ' mua bán dữ liệu cá nhân

Thanh Hà
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Đào Quang Huy, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán dữ liệu cá nhân bị Công an TP Hà Nội bắt giữ để điều tra.

Giám đốc HCT ' đúi túi ' 400 tỷ đồng nhờ mua bán dữ liệu cá nhân bất hợp pháp - Ảnh 1.

Đối tượng Huy.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", đồng thời khởi tố 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) lập 6 tổ công tác khám xét, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, Phú Thọ và Quảng Ninh, triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Trong đường dây này, cơ quan chức năng xác định Đào Quang Huy (SN 1992), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT là đối tượng cầm đầu. Các đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc là một công ty Công nghệ.

Trong đó, mô hình hoạt động chuyên nghiệp gồm quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.

Bước đầu xác định, cuối năm 2021, Huy cùng đồng phạm tạo lập và vận hành website taphoammo.net nhằm xây dựng nền tảng trung gian cho phép cá nhân mở gian hàng, quảng bá sản phẩm.

Thông qua nền tảng này, các đối tượng giao dịch mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản và nhiều tài nguyên điện tử khác.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài, quảng cáo trên mạng xã Facebook, Telegram, TikTok, Instagram, Google... để thu hút nhiều người tham gia.

Quá trình khám xét trụ sở công ty tại Khu đô thị The Manor Nguyễn Xiển (Hà Nội), cơ quan điều tra thu giữ 20 bộ máy tính, 25 điện thoại, nhiều xe ô tô cùng số lượng lớn tài liệu và dữ liệu điện tử.

Qua dữ liệu điện tử thu thập được, hệ thống này có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trên 3.000 gian hàng đang hoạt động và phát sinh hơn 53 triệu giao dịch.

Tổng doanh thu sơ bộ khoảng trên 400 tỷ đồng. Các đối tượng thu lợi thông qua phí trung gian từ 3-5% mỗi giao dịch, hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Gần 5.000 tỷ chuyển vào tài khoản cá nhân, nhưng mỗi tháng chỉ đóng thuế 10 - 20 triệu: Công an lập tức vào cuộc điều tra
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Tags

công an TP Hà Nội

Phòng Cảnh sát Hình sự

Đào Quang Huy

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