Giám đốc Công an TPHCM thăng hàm cấp tướng

Ngày 11/9, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho ông Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM.

Giám đốc Công an TPHCM động viên chiến sỹ trong đợt ra quân trấn áp tội phạm vào giữa tháng 7/2020. Ảnh CATP

Thiếu tướng Lê Hồng Nam sinh năm 1966; trình độ chuyên môn: Cử nhân An ninh chuyên ngành điều tra; Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ ngành Điều tra tội phạm.

Ông có 18 năm công tác tại Bộ Công an, là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.

Từ cuối năm 2018, ông Lê Hồng Nam làm Giám đốc Công an tỉnh Long An. Đến 24/6/2020, ông được điều về làm Giám đốc Công an TPHCM.

Hiện nay Công an TPHCM đã có 4 Thiếu tướng gồm: Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng - Phó Giám đốc Công an TPHCM.