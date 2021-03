Giám đốc công an tỉnh trẻ nhất nước hiện nay là ai?

Tính tới thời điểm này, thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đang là Giám đốc Công an tỉnh trẻ nhất cả nước.

Theo quyết định của Bộ Công an, từ tháng 10/2019, thượng tá Nguyễn Quốc Toản giữ chức Giám đốc Công an Bắc Giang thay công việc của thiếu tướng Tô Ân Xô. Khi đó, thiếu tướng Tô Ân Xô vừa được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng, Bộ Công an.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản sinh năm 1978, quê huyện An Lão (TP. Hải Phòng), bắt đầu tham gia lực lượng Công an nhân dân năm 1996, học tại Học viện An ninh nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc công an Bắc Giang.

Thượng tá Toản có trình độ cao cấp lý luận chính trị, là Tiến sĩ Lịch sử thế giới (Học viện Khoa học xã hội), Thạc sĩ nghiên cứu Đông Nam Á...

Tháng 1/2014, thượng tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục An ninh. Sau hai năm làm việc tại Tổng cục An ninh, tháng 7/2016 ông được điều động giữ chức Phó Cục trưởng, lần lượt làm thư ký cho hai lãnh đạo Bộ Công an.

Tháng 10/2019, thượng tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang ở tuổi 41, là vị giám đốc trẻ nhất nước từ trước đến nay trong ngành Công an.

Sau khi nhậm chức, trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp, Thượng tá Toản được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngoài thượng tá Nguyễn Quốc Toản, một số Giám đốc Công an tỉnh đương nhiệm trẻ tuổi như đại tá Lê Xuân Minh - Giám đốc Công an Hoà Bình; thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an Thừa Thiên - Huế, thượng tá Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an Hậu Giang, Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an Đồng Nai và đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc công an An Giang... Điểm chung của những Giám đốc Công an tỉnh nêu trên là cùng sinh năm 1976.