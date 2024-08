Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Ngày 16-8, tại Thái Bình, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trần Xuân Ánh (bìa trái). Ảnh: TTXVN

Theo đó, tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) thông báo quyết định về việc điều động Đại tá Trần Văn Phúc (SN 1978, quê quán huyện Đông Anh, TP Hà Nội), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; điều động Đại tá Trần Xuân Ánh (SN 1975, quê quán huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, và Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải chúc mừng và biểu dương những thành tích của 2 cán bộ nêu trên đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, tin tưởng, trên cương vị mới, Đại tá Trần Xuân Ánh tiếp tục giữ vững thành tích, truyền thống của Công an tỉnh Thái Bình, tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của Bộ Công an, của tỉnh Thái Bình, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, an ninh trật tự.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Đại tá Trần Xuân Ánh đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Công an. Tháng 10-2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; tháng 10-2021 được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.



