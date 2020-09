Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được thăng thiếu tướng

Chiều 11-9, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã công bố quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan cấp tướng cho 9 lãnh đạo cao cấp của lực lượng công an nhân dân (CAND).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trao quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tướng cho ông Trần Phú Hà

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, vinh dự được thăng quân hàm cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Trong 9 lãnh đạo cao cấp của lực lượng CAND được thăng cấp bậc hàm sĩ quan cấp tướng đợt này, có 2 người được thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng và 7 người được thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Đại tá Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa là một trong 7 lãnh đạo cấp cục và giám đốc công an các địa phương được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân thiếu tướng Trần Phú Hà mà còn là niềm vinh dự của toàn lực lượng công an Thanh Hóa.

7 đại tá được thăng quân hàm lên thiếu tướng

Tại buổi lễ thăng cấp bậc hàm sĩ quan cấp tướng của lực lượng CAND, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng những người được thăng cấp bậc hàm sĩ quan cấp tướng của lực lượng CAND năm 2020.

Trước đó, vào chiều ngày 8-6, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện quy trình bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời điều động và bổ nhiệm đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.