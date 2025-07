Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long

Ngày 20/7, sau một đêm thức trắng chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Đại tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh, báo cáo kết quả triển khai công tác của lực lượng Công an Quảng Ninh với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đại tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh (người đứng giữa) chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông huy động 14 tàu, xuồng và trên 200 cán bộ, chiến sĩ Công an phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Cảng vụ đường thủy nội địa, Ban Quản lý vịnh Hạ Long, cùng Sở Y tế, Sở Xây dựng và ngư dân chia thành 28 mũi để triển khai ngay các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đưa người bị thương vào cấp cứu tại các bệnh viện, bảo vệ tài sản của người bị nạn.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu đã xác định được trên tàu có 3 thuyền viên và 46 hành khách đều là người Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng đã cứu được 10 người, tìm thấy 35 thi thể, hiện còn 4 người mất tích.

Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả triển khai công tác của lực lượng Công an Quảng Ninh với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Hiện, lực lượng Công an đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân còn lại.

Bước đầu, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong là 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người. Ủy ban MTTQ tỉnh cũng hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 3 triệu đồng/người. Một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng hỗ trợ 40 triệu đồng/người đối với gia đình nạn nhân tử vong và 25 triệu đồng/người đối với nạn nhân bị thương.