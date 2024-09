Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bỏ phiếu bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh. Ảnh: Hoài Văn

Sáng 26/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp thứ 26.

Tại kỳ họp, đại biểu đã thực hiện công tác nhân sự . Theo đó, bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Sở Xây dựng . Kết quả 100% đại biểu có mặt (38/38) đồng ý, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X đã thông qua nghị quyết kết quả bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hữu Hợp và ông Nguyễn Thanh Tâm.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ngày 20/8, Bộ Công an tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 21/8.

Ngày 17/9 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ định Đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam.

Ngày 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng ký Quyết định 1959 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng .

Theo quyết định, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 5/9.