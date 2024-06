Giám đốc Công an tỉnh Long An còn điều động , bổ nhiệm lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Công an 2 huyện Cần Đước, Đức Hòa.

Thượng tá Nguyễn Sơn công tác trong lực lượng CAND từ năm 1990, có thời gian 10 năm giữ chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng, sau đó là Trưởng Công an huyện Đức Hòa cho đến nay.

Thượng tá Nguyễn Sơn nhận quyết định từ Đại tá Lâm Minh Hồng.

Giám đốc Công an Long An quyết định điều động Đại tá Thái Hữu Đức (57 tuổi, quê huyện Bến Lức, Trưởng Công an huyện Cần Đước) giữ chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Được (47 tuổi, Phó trưởng Công an huyện Cần Giuộc) giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cần Đước.

Đại tá Thái Hữu Đức nhận quyết định.

Thượng tá Huỳnh Văn Trinh nhận quyết định điều động.

Điều động Thượng tá Huỳnh Văn Trinh (53 tuổi, quê huyện Bến Lức, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh) giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Đức Hòa.