Đại tá Phan Huy Ngọc. Ảnh: TTXVN

Đại tá Phan Huy Ngọc sinh ngày 12-1-1972; quê quán tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trình độ: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Sư phạm tiếng Anh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phan Huy Ngọc từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng Công an thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ); Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.