Mới đây, Đại tá Nguyễn Quang Vinh đi thị sát , kiểm tra công tác ứng trực, cơ sở, vật chất, hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác chiến đấu của Công an phường Trần Phú và Công an phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, từ ngày 1/3, không tổ chức công an cấp huyện, Công an phường Lê Lợi sáp nhập Công an phường Trần Phú và tiếp quản trụ sở của Công an phường Lê Lợi cũ; Công an phường Thọ Xương tiếp quản trụ sở của UBND phường Thọ Xương.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã nghe đại diện chỉ huy công an các phường báo cáo nhanh về tình hình ANTT trên địa bàn; đại diện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đánh giá về công tác bảo đảm ANTT của lực lượng công an 2 phường thời gian qua và các biện pháp cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh (thứ 3 bên trái) - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, thị sát công an phường.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của công an phường. Sau khi sáp nhập, tình hình ANTT trên địa bàn phường được giữ vững ổn định, các vụ vi phạm pháp luật giảm rõ rệt.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh yêu cầu công an các phường tiếp tục nắm chắc địa bàn, chủ động từ sớm, từ xa; tham mưu đúng, trúng, kịp thời và mang tầm chiến lược cho lãnh đạo công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý nhanh các vấn đề về ANTT, không để phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, ngay sau khi kết thúc hoạt động công an cấp huyện, Giám đốc và các Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cũng đi thị sát công an xã ở các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh để đảm bảo hoạt động của lực lượng công an cơ sở, phục vụ người dân và doanh nghiệp.