Đoàn công tác làm việc tại La Phù.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng , Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Công an thành phố, Sở Công Thương Hà Nội và UBND huyện Hoài Đức đến làm việc và kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đấu tranh chống hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã La Phù , huyện Hoài Đức.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa tiêu dùng, mặt hàng bánh kẹo truyền thống – lĩnh vực đặc trưng tại La Phù.

Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu chính quyền địa phương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự và an toàn phòng cháy , chữa cháy.

Đoàn công tác đã lắng nghe ý kiến phản ánh về những khó khăn, vướng mắc của đại diện các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tư nhân.

Tại buổi làm việc với gần 500 đại diện các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tư nhân, đoàn công tác đã lắng nghe ý kiến phản ánh về những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như việc triển khai và thực hiện các quy định pháp luật mới liên quan, nhất là việc thời gian gần đây, nhiều hộ kinh doanh đóng cửa, không hoạt động buôn bán.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ tổ chức các lớp tập huấn nhằm hướng dẫn người dân và các hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán – góp phần hỗ trợ người dân ổn định kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất ở La Phù.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận những nỗ lực của chính quyền xã La Phù và huyện Hoài Đức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp liên ngành trong quản lý địa bàn, nhất là trong bối cảnh sản xuất – kinh doanh phát triển nhanh, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các hành vi gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Bên cạnh đó, đề nghị Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.

"Theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và định hướng tại Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cần được ưu tiên tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ, bền vững. Do đó, đề nghị bà con tiểu thương yên tâm kinh doanh đúng pháp luật và luôn được pháp luật bảo vệ" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm.