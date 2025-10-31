Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng làm việc với các cơ sở kinh doanh, sản xuất.

Việc kiểm tra thực tế nhằm tham mưu lãnh đạo UBND TP Hà Nội có giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" về cơ chế chính sách, qua đó tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển tốt nhất về kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế toàn thành phố.

Tại buổi làm việc, các chủ cơ sở cho biết, thời gian trước có sản xuất hàng kém chất lượng, kinh doanh các mặt hàng bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng như công an, quản lý thị trường, thuế, công thương… công tác quản lý, kiểm tra và tuyên truyền đã được đẩy mạnh, ý thức người dân ngày càng được nâng cao.

Các chủ cơ sở khẳng định không còn tình trạng sản xuất hàng kém chất lượng, kinh doanh các mặt hàng không hóa đơn chứng từ tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở cạnh tranh kinh doanh lành mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, việc chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phòng chống hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh làng nghề văn minh, phát triển bền vững mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ sở sản xuất đối với cộng đồng và xã hội.

"Đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của làng nghề La Phù, mà là yêu cầu chung đối với tất cả các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị các sở, ngành cần chủ động tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển làng nghề bền vững theo Quyết định 282/2025 của UBND Thành phố. Cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tuân thủ pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng và môi trường.

Đồng thời đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp tố giác hành vi vi phạm, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, phát triển bền vững.

Trên địa bàn Thủ đô hiện có 327 làng nghề được công nhận và 488 làng có nghề, phân bố trong 6 nhóm ngành chính từ chế biến nông-lâm-thủy sản, sản xuất thủ công mỹ nghệ đến dệt may, gỗ, cơ khí nhỏ và dịch vụ nông thôn. Làng nghề La Phù, thuộc xã An Khánh, với 717 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2022 đến tháng 6/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 60 cơ sở, khởi tố 5 vụ án, 9 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng giả là thực phẩm, xâm phạm sở hữu công nghiệp; xử phạt hành chính 55 vụ với tổng số tiền 2,211 tỷ đồng.