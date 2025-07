Giám đốc Công an Hà Nội: Camera AI sẽ thay thế cảnh sát điều khiển giao thông

Chiều 14/7, UBND TP. Hà Nội tổ chức cuộc họp với 126 xã, phường về tăng cường chất lượng vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn.

Góp ý về xử lý ô nhiễm trên địa bàn thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP. Hà Nội - cho biết, hiện ô nhiễm môi trường có thể chia ra làm 3 loại, bao gồm: Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm rác thải rắn (rác thải từ các công trường xây dựng, sản xuất, hộ dân kinh doanh...).

Để xử lý ô nhiễm môi trường cần có những giải pháp căn cơ, dài hơi. Giám đốc Công an TP. Hà Nội nhận định ra đường có thể thấy, đường điện trên cao như mạng nhện, nhiều nhà mạng viễn thông cũng bám hết vào cột điện trông rất nhếch nhác, phải kiên quyết hạ ngầm.

Với biển quảng cáo của Thủ đô cũng nhếch nhác, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng Luật Thủ đô đã có, nên Hà Nội cần ra quy định biển quảng cáo riêng.

Liên quan đến vi phạm trật tự đô thị, cần chỉnh trang các tuyến phố chính, những lồng sắt vi phạm cần phải xử lý, chỉnh trang các mặt phố chính rồi mới đi vào các phố nhỏ. Bên cạnh đó, siết chặt quản lý vỉa hè, kinh doanh, lấn chiếm.

Hệ thống camera trên đường phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin thêm: Hiện Công an TP Hà Nội đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào hoạt động 261 camera AI gắn với 10 tiện ích trên toàn địa bàn. Ngồi tại trung tâm chỉ huy có thể "soi" đến Bến Đục (khu vực Chùa Hương), có thể xác định từng người ngồi trong thuyền. Công an TP Hà Nội đang khẩn trương lắp đặt thêm hệ thống camera để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, khi hoàn thành về an ninh trật tự cơ bản đảm bảo.

Nói thêm về hệ thống camera AI mới lắp đặt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, khi triển khai đầy đủ hệ thống này, dự kiến đến ngày 18/12 giao thông Hà Nội sẽ không cần Cảnh sát giao thông nữa. Hệ thống này có khả năng nhận diện biển số, điều khiển giao thông theo làn xanh, lượng giao thông, điều tiết đều có khả năng xử lý. Đặc biệt, hệ thống có khả năng nhận diện khuôn mặt, nếu có đối tượng truy nã ở đâu camera có thể nhận diện tự động báo về trung tâm chỉ huy.

"Gói thầu thứ 2 đến quý III/2026, toàn bộ camera AI sẽ nhận diện được môi trường vỉa hè, hành động vứt rác không đúng quy định sẽ được chụp để xử lý, khi đó mới thay đổi hành vi của người dân về môi trường. Dự kiến tháng 6/2026, hệ thống sẽ vận hành, khi đó sẽ đảm bảo được nề nếp quy củ kể cả trật tự vỉa hè, đô thị", ông Tùng nói.