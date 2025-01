Chiều 20/1, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ của Văn phòng Bộ Công an.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quốc Toản (47 tuổi), Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an từ ngày 20/1.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản sinh năm 1978, quê huyện An Lão, Hải Phòng. Ông học tại Học viện An ninh Nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Tân Chánh Văn phòng Bộ Công an - Đại tá Nguyễn Quốc Toản phát biểu tại buổi lễ.

Sau 2 năm làm việc tại Tổng cục An ninh, tháng 7/2016 ông được điều động giữ chức Phó Cục trưởng, lần lượt làm thư ký cho 2 lãnh đạo Bộ Công an. Tháng 10/2019, Đại tá Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang ở tuổi 41, trở thành giám đốc công an tỉnh trẻ nhất nước từ trước đến nay trong ngành công an.