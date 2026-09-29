Giám đốc có học vị Tiến sĩ từng có quá khứ mưu sinh nhọc nhằn ít ai biết: Hiện tại sống trong căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Không chỉ có sự nghiệp đáng chú ý, cuộc sống phía sau sân khấu của Tự Long cũng khiến nhiều người tò mò.

Tự Long hiện được biết đến là NSND, Đại tá, Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội và có học vị Tiến sĩ. Nhưng trước khi có những vị trí này, anh từng trải qua một thời gian làm nhiều nghề khác nhau để kiếm thêm thu nhập từ học nghề mộc, đi phụ hồ, bán kem,...

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tự Long hiện có cuộc sống viên mãn bên vợ và 3 con trong một căn hộ cao cấp ở Hà Nội. Không gian sống của gia đình được bài trí hiện đại nhưng vẫn giữ nhiều chi tiết mang dấu ấn truyền thống, đồng thời lưu giữ nhiều kỷ niệm gắn với sự nghiệp.

Đại tá, NSND Tự Long

NSND Tự Long sinh năm 1973 tại Bắc Ninh, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố anh là NSƯT Vũ Tự Lẫm, nghệ danh Hai Lẫm, từng là Trưởng đoàn Quan họ Bắc Ninh; mẹ là nghệ sĩ Minh Phức. Dẫu vậy, Tự Long từng không có ý định nối nghiệp bố mẹ.

Tự Long từng chia sẻ nhiều trên truyền thông, trong các chương trình truyền hình về thời trẻ của mình. Theo đó, thông tin trên báo điện tử VTC News từng cho hay, gia đình Tự Long không quá dư dả về kinh, bố mẹ cũng lo sợ anh theo nghề nghệ sĩ vất vả nên đã lựa chọn theo học Trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh, khoa Mộc dân dụng. Bên cạnh đó, Tự Long cũng dự định sẽ đi xuất khẩu lao động. Những năm này, Tự Long làm nhiều công việc khác nhau như thợ mộc, lơ xe, phụ hồ xách vữa, chạy xe ôm rồi bán kem để có tiền trang trải và gửi về gia đình, dành tiền mua sách vở đi học.

Bước ngoặt đến khi người thân gợi ý Tự Long lên Đoàn Chèo Bắc Giang học nghệ thuật. Sau đó, Tự Long ra Hà Nội học Trung cấp Chèo tại Trường Sân khấu - Điện ảnh. Năm 1999, anh về công tác tại Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần, tiền thân của Nhà hát Chèo Quân đội.

Tự Long thời trẻ từng làm nhiều công việc khác nhau trước khi bén duyên với nghệ thuật

Từ đây, con đường nghệ thuật của Tự Long dần được định hình rõ ràng hơn. Tự Long được phong danh hiệu NSƯT vào năm 2012, được bổ nhiệm chức vụ Phó GIám đốc Nhà hát Chèo Quân đội vào năm 2014. Đến năm 2015, anh được phong danh hiệu NSND và được thăng quân hàm Đại tá năm 2020. Cho tới năm 2024, Tự Long chính thức đảm nhận vị trí Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội.

Song song với sân khấu chèo, Tự Long trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua "Gặp nhau cuối tuần", "Gặp nhau cuối năm - Táo quân" và nhiều chương trình giải trí. Năm 2024, anh tiếp tục tạo dấu ấn khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", trở thành một trong những nghệ sĩ lớn tuổi nhất của chương trình nhưng vẫn gây chú ý bởi các tiết mục mang màu sắc văn hóa truyền thống.

Không dừng lại ở những thành tựu nghệ thuật, cuối năm 2025, Tự Long tiếp tục có thêm một dấu mốc đáng chú ý khi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu. Đề tài luận án của anh là "Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội".

Hành trình từ một người từng làm đủ nghề lao động phổ thông để kiếm sống, Tự Long hiện đảm nhiệm vai trò lãnh đạo một nhà hát, mang quân hàm Đại tá, được phong danh hiệu NSND và có học vị Tiến sĩ trong lĩnh vực sân khấu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sự nghiệp của NSND Tự Long nhận được nhiều mến mộ từ khán giả

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Tự Long cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nam nghệ sĩ kết hôn với bà xã Nguyễn Minh Nguyệt vào năm 2015. Vợ anh kém 12 tuổi, là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và mang quân hàm Thiếu tá. Hai người hiện có 3 con, gồm hai con gái và một con trai út sinh năm 2022.

Đầu năm 2023, gia đình Tự Long chuyển đến sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. So với nơi ở trước đây, căn hộ mới có diện tích rộng rãi hơn, được thiết kế hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn giữ phong cách ấm cúng và nhiều nét truyền thống.

Dù là một người kín tiếng trong đời tư nhưng qua những bức hình mà Tự Long đăng tải trên trang cá nhân, nhiều người cũng có thể hình dung được cơ ngơi của gia đình anh.

Tự Long từng dành nhiều lời cảm ơn đến vợ vì là hậu phương vững chắc

Không gian phòng khách sử dụng các gam màu trung tính, kết hợp nội thất tối giản, tạo cảm giác sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Trong nhà cũng có nhiều cây xanh, hoa tươi và những món đồ trang trí được gia chủ sắp xếp chỉn chu. Một khu vực đặc biệt trong căn hộ là nơi lưu giữ những dấu ấn trong sự nghiệp của Tự Long. Hàng loạt bằng khen, kỷ niệm chương, cúp và tượng lưu niệm được trưng bày, tạo thành một không gian giống như "bảo tàng" nhỏ ghi lại hành trình hoạt động nghệ thuật.

Góc ban công cũng được vợ chồng Tự Long chăm chút thành một khu vườn nhỏ trên cao với nhiều loại cây và hoa. Những hình ảnh đời thường được gia đình chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy không gian này thường xuyên ngập sắc xanh, tạo cảm giác khá thư thái giữa khu đô thị.

Không gian sống tại Hà Nội của gia đình NSND Tự Long

Đáng chú ý nhất là khu vực thờ tự. Đây là không gian được gia đình đặc biệt coi trọng, luôn được giữ gọn gàng, sạch sẽ và bài trí trang nghiêm. Vào các dịp lễ Tết, bàn thờ được chuẩn bị đầy đủ hương hoa, mâm lễ và các vật phẩm thờ cúng. Cách bài trí này cũng phù hợp với tổng thể căn hộ vốn được gia đình giữ nhiều nét truyền thống thay vì chạy theo phong cách quá hiện đại.

Ở tuổi 53, Tự Long vẫn tiếp tục gặt hái nhiều dấu mốc đặc biệt, được công chúng dành nhiều sự yêu thích. Song dù bận rộn với công việc Giám đốc Nhà hát hay tham gia các hoạt động nghệ thuật, Tự Long vẫn dành trọn vẹn được thời gian bên gia đình, con cái.