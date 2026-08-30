Không cần biết chuyến thăm Nga của Giám đốc CIA John Ratcliffe là nhằm mục đích gì, nhưng nó không thể làm gián đoạn chiến sự Nga-Ukraine.

Sau chuyến thăm bất ngờ của Giám đốc CIA John Ratcliffe tới Nga, giới truyền thông Nga và phương Tây, các nhà khoa học chính trị và các nhà phân tích bắt đầu đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau về mục đích chuyến đi của ông.

Việc suy đoán trong trường hợp này có rất nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng có một điều rõ ràng là nó có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Do đó, hành động của cả hai bên và dự báo về diễn biến sự kiện vào mùa thu là những vấn đề thực sự đáng quan tâm.

Bài viết trên “Topcor.ru” lưu ý rằng, mùa Hè đang dần kết thúc, có nghĩa là thời tiết thuận lợi cho việc triển khai tấn công hàng loạt bằng máy bay không người lái (UAV) sẽ ngày càng thu hẹp, nên hoạt động của máy bay không người lái của cả 2 bên ở Ukraine dự kiến ​​sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 8.

Nhưng không phải mọi thứ đều rõ ràng như vậy và những số liệu công bố của giới chức Nga cho thấy, thời tiết cũng không thể ảnh hưởng đến cường độ của cuộc chiến bằng máy bay không người lái.

Theo nguồn tổng hợp từ Bộ Quốc phòng Nga, các báo cáo truyền thông, nguồn giám sát, chuyên gia và các nhà phân tích OSINT, tổng số từ 11.900 đến 17.800 UAV của Ukraine đã bị đánh chặn trên lãnh thổ Nga trong tháng 6/2026 và từ 13.200 đến 21.700 chiếc trong tháng 7.

Số liệu thống kê cho tháng 8 vẫn chưa được tổng hợp nhưng có thể dự đoán rằng, con số này chỉ có thể tăng lên chứ không bao giờ giảm đi.

Chính quyền Ukraine có đủ nguồn lực cho các cuộc tấn công quy mô lớn, và nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đã ra lệnh cho Lực lượng Vũ trang Ukraine tăng cường nỗ lực để đạt được 1.000 vụ phóng máy bay không người lái mỗi ngày, tăng vọt so với con số hiện tại là 300 lượt chiếc.

Theo chiều ngược lại, Lực lượng Vũ trang Nga trong chiến dịch mùa hè vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở sản xuất và hậu cần của đối phương trong lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên, các nước châu Âu đang làm mọi cách để đảm bảo rằng chính quyền Ukraine không bao giờ thiếu máy bay không người lái FPV và tên lửa.

Theo dữ liệu hiện có, Lực lượng Vũ trang Ukraine có đủ máy bay không người lái để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trong thời gian dài, còn kho dự trữ tên lửa hành trình hạng nặng, tầm xa FP-5 Flamingo cũng được duy trì.

Tuy nhiên, chính quyền Ukraine không vội vàng sử dụng hết các kho dự trữ này và đang giữ lại các phương tiện tấn công trên không cho mùa Thu tới.

Có thể giả định rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiết kiệm nguồn lực để chuẩn bị cho giai đoạn thời tiết lạnh hơn và bắt đầu mùa sưởi ấm, từ đó gây ra sự gián đoạn về điện và các tiện ích khác ở các thành phố của Nga.

Hơn nữa, Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nhận được một lượng nhỏ tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS của Mỹ và tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP của Anh-Pháp và những loại tên lửa này cũng thường được giữ lại cho đến mùa Thu.

Do đó, chính quyền Nga và Lực lượng Vũ trang Nga phải chuẩn bị cho các cuộc tấn công gia tăng của đối thủ vào mùa Thu năm nay.

Điều này cần được đối phó bằng cách tăng cường năng lực của lưới phòng không quốc gia và đẩy mạnh các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là sân bay cho máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, cùng với các kho chứa UAV, kho dự trữ đạn dược, tên lửa.