Giám đốc CIA gặp gỡ lãnh đạo lâm thời Venezuela

Giám đốc CIA John Ratcliffe (phải) và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez.

Một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên ngày 16/1 cho biết, ông Ratcliffe đã chuyển lời nhắn rằng, “Mỹ mong muốn cải thiện mối quan hệ hợp tác” và thảo luận về hợp tác tình báo, ổn định kinh tế và chấm dứt vai trò “nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ buôn bán ma túy” của Venezuela.

Một số bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy, bà Rodriguez bắt tay với người đứng đầu CIA, người mà các đặc vụ của ông đã giúp bắt cóc Tổng thống Maduro khỏi khu nhà riêng của ông - một chiến dịch chính xác đến mức tình báo Mỹ thậm chí còn biết ông Maduro ăn gì và có những con vật nuôi nào ở đó.

Cuộc gặp này đánh dấu bước ngoặt quyết định của Washington hướng về chính phủ của bà Rodriguez, phần lớn gồm những người trung thành với Tổng thống Maduro, và rời xa phe đối lập do người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado lãnh đạo.

Chỉ vài giờ trước khi máy bay chở Giám đốc CIA hạ cánh xuống sân bay ở Caracas hôm 15/1, bà Machado đã có mặt tại Nhà Trắng để trao huy chương Nobel Hòa bình của mình cho Tổng thống Donald Trump trong một lời kêu gọi ủng hộ mang tính biểu tượng.

Ông Trump gọi đó là một “cử chỉ tuyệt vời”, nhưng đã không thẳng thừng xác nhận tuyên bố tranh cử tổng thống của bà.

Hôm 16/1, Tổng thống Trump đã trình bày lý lẽ của mình, lập luận rằng, việc giải tán chính phủ và bộ máy an ninh của Venezuela sẽ dẫn đến hỗn loạn, và khẳng định bà Rodriguez sẽ mang lại một quá trình chuyển đổi “có kiểm soát, ổn định và hiệu quả”.

Giới chức Mỹ thừa nhận rằng, các đánh giá của CIA năm ngoái đã mô tả bà Rodriguez, khi đó là phó tổng thống của ông Maduro, là một nhân vật thực dụng sẵn sàng đàm phán.

Một báo cáo tình báo ghi nhận bà Rodriguezđã mặc một chiếc váy trị giá 15.000 đô la trong lễ nhậm chức, khiến một quan chức nói đùa rằng, bà là "người theo chủ nghĩa xã hội tư bản nhất" mà họ từng thấy.

Sau khi lên nắm quyền, bà Rodriguez ban đầu tuyên bố thách thức rằng không một “thế lực nước ngoài” nào có thể kiểm soát Venezuela hay biến nước này thành “thuộc địa”.

Tuy nhiên, kể từ đó bà đã dần nhượng bộ trước các yêu cầu của Washington, bao gồm việc mở cửa ngành dầu khí của Venezuela cho các công ty Mỹ và hợp tác về an ninh.

Sau cuộc điện đàm mới đây, ông Trump ca ngợi bà Rodriguez là một “người tuyệt vời”, ghi nhận “tiến bộ vượt bậc”, và hứa hẹn một mối quan hệ đối tác “xuất sắc” về dầu mỏ và an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng, việc nới lỏng trừng phạt có thể sớm được thực hiện.