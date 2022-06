Giám đốc CDC Khánh Hòa "ăn chia" số tiền hoa hồng như thế nào?

Như Báo Người Lao Động đã thông đến sai phạm trong thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Khánh Hòa , Công ty TNHH Phát triển Công nghệ ứng dụng Việt Nam (viết tắt là VNDAT) và các công ty, đơn vị, địa phương có liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Hợp thức hóa, gây thiệt hại 9,86 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT ra các Quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị can Huỳnh Văn Dõng (Giám đốc CDC Khánh Hòa), Trần Quốc Huy (Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính CDC Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Thúy (Giám đốc Phòng Dự án Công ty VNDAT; đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam trong một vụ án khác).

Bị can Huỳnh Văn Dõng bị tai nạn, gãy chân đang điều trị tại nhà nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám xét phòng làm việc của bị can Huỳnh Văn Dõng và Trần Quốc Huy tại trụ sở CDC Khánh Hòa. Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều thùng tài liệu sau cuộc khám xét.

Ông Dõng bị khởi tố khi đang điều trị

Ông Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc CDC Khánh Hòa, bị khởi tố - ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, CDC Khánh Hòa tổ chức đấu thầu mua sắm kit test. Ông Huỳnh Văn Dõng đã giao Trần Quốc Huy là tổ viên Tổ chuyên gia đấu thầu. Huy đã cấu kết với Nguyễn Thị Thúy để đưa ra chủng loại, nhãn mác, các thông số về yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa mời thầu cụ thể và chi tiết trùng khớp với đặc điểm của Bộ hóa chất xét nghiệm IVD do Công ty VNDAT cung cấp.

Để hợp thức hồ sơ đấu thầu, Nguyễn Thị Thúy liên hệ một số công ty và cung cấp theo yêu cầu của ông Trần Quốc Huy các báo giá sản phẩm Bộ hóa chất xét nghiệm IVD cao hơn giá của VNDAT để ông Huy làm đề xuất hợp thức hóa giá dự toán, giá kế hoạch mua sản phẩm bằng giá của VNDAT. Do đó, toàn bộ giá kế hoạch và giá trúng thầu của 5 gói thầu bằng nhau, không có chênh lệch.

Sau đó, ông Huỳnh Văn Dõng hoàn thiện ký phê duyệt Quyết định phê duyệt dự toán, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các Quyết định, Hợp đồng, Biên bản từ giai đoạn mời thầu đến thanh lý hợp đồng, thanh quyết toán cho VNDAT.

Việc ông Huỳnh Văn Dõng và ông Trần Quốc Huy ký kết, thực hiện trái pháp luật 5 hợp đồng để CDC Khánh Hòa mua hàng hóa của Công ty VNDAT tổng cộng 116.000 test xét nghiệm Covid-19 thông qua hình thức đấu thầu 5 gói thầu tổng trị giá 14,215 tỉ đồng vào năm 2021 nêu trên có sự giúp sức tích cực của Nguyễn Thị Thúy để Huỳnh Văn Dõng và Trần Quốc Huy được hưởng lợi số tiền 1,977 tỉ đồng, tạo điều kiện cho Công ty VNDAT thu được lợi nhuận 370%, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền 9,86 tỷ đồng.

"Ăn chia" 1,977 tỉ đồng tiền hoa hồng

Theo chủ trương, chỉ đạo của ông Huỳnh Văn Dõng, ông Trần Quốc Huy đã đề nghị nhà thầu là Công ty VNDAT chi tiền phần trăm của hợp đồng mua bán. Sau khi có ý kiến của Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty VNDAT) và được Giang đồng ý phê duyệt mức chí 15% giá trị gói thầu (trước VAT), Nguyễn Thị Thúy đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền 2 lần vào tài khoản ông Trần Văn Hiệp (anh trai ông Huy) cho ông Huy nhận và Thúy trực tiếp đưa tiền mặt 1 lần cho Huy với tổng số tiền 1,977 tỉ đồng.

Số tiền đầu tiên hơn 306 triệu đồng, VNDAT chuyển vào tài khoản ông Trần Văn Hiệp ngày 1-9-2021, sau thời điểm VNDAT được thanh toán 2 gói thầu đầu tiên. Số tiền thứ hai hơn 204 triệu đồng chuyển vào tài khoản ông Hiệp ngày 28-10-2021 sau thời điểm VNDAT được thanh toán 2 gói thầu tiếp theo. Số tiền mặt gần 1,5 tỉ đồng ông Huy nhận trực tiếp từ bà Nguyễn Thị Thúy vào ngày 1-12-2021 sau thời điểm VNDAT được thanh toán gói thầu cuối cùng.

Toàn bộ số tiền 15% chi hoa hồng là 1,977 tỉ đồng nêu trên nhận được từ Công ty VNDAT, ông Huy đưa lại bằng tiền mặt cho ông Huỳnh Văn Dõng tại Phòng làm việc CDC.

Ông Dõng sử dụng số tiền này cho lại ông Huy 30 triệu đồng, nhờ ông Huy đưa cho bà Mai Thị Minh Truyền (Kế toán trưởng) 50 triệu đồng. Số tiền còn lại gần 1,9 tỉ đồng, ông Dõng quản lý và sử dụng cá nhân.

Quá trình điều tra, ông Huỳnh Văn Dõng, ông Trần Quốc Huy và bà Mai Thị Minh Truyền đã giao nộp toàn bộ số tiền 1,977 tỉ đồng nhận được từ Công ty VNDAT phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Văn Dõng và ông Trần Quốc Huy không thành khẩn khai báo về số tiền đã nhận. Sau khi Cơ quan điều tra thu thập đủ tài liệu, chứng cứ và tích cực đấu tranh, vận động, thuyết phục, ông Dõng và ông Huy mới khai nhận và tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng Huỳnh Văn Dõng là đối tượng có vai trò tổ chức, chủ mưu, cầm đầu; Trần Quốc Huy có vai trò thực hành; Nguyễn Thị Thủy có vai trò đồng phạm giúp sức. Đối với ông Nguyễn Trường Giang cần tiếp tục thu thập thêm tài liệu để chứng minh hành vi phạm tội.