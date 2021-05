Giám đốc CAHP nói gì về việc khen thưởng cựu thiếu tá chống tiêu cực?

Liên quan đến bài báo trên Dân Việt phản ánh việc ông Trịnh Văn Khoa, một thiếu tá công an, dám từ bỏ vị trí công tác, xin ra khỏi ngành để tố cáo sai phạm tại Công an Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, rất nhiều ý kiến độc giả bày tỏ sự cảm phục và mong muốn cơ quan chức năng có hình thức khen thưởng xứng đáng cho cựu thiếu tá Khoa.

Để giải đáp sự quan tâm của độc giả, PV Báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi ngắn với Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc công an Hải Phòng và lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng.

Trả lời câu hỏi, Công an Hải Phòng có khen thưởng cho thiếu tá Trịnh Văn Khoa hay không, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương cho biết, do thiếu tá Trịnh Văn Khoa đã xin ra khỏi ngành công an, hiện không còn là quân số của Công an Hải Phòng nên việc khen thưởng không thuộc thẩm quyền của Công an Hải Phòng.

"Theo tôi, đơn vị khen thưởng có thể là cơ quan phòng chống tham nhũng trung ương”- Thiếu tá Vũ Thanh Chương nói.



Một lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng cho biết, qua theo dõi thông tin từ báo chí, lãnh đạo UBND TP đã nắm được sự việc.

"Ngay sau khi các cơ quan chức năng kết thúc quá trình điều tra, xử lý vụ việc tại Công an quận Đồ Sơn, nếu thiếu tá Khoa có thành tích phòng chống tham nhũng thì UBND TP.Hải Phòng sẽ khen thưởng cho thiếu tá Khoa"- vị lãnh đạo này nói.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa đã làm đơn tố cáo một số cán bộ Công an quận Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) làm sai lệch hồ sơ vụ bắt 25 người sử dụng ma túy trong quán karaoke Hải Sơn (phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) vào ngày 13/11/2020.

Sau khi ông Khoa làm đơn tố cáo, Viện KSND tối cao đã vào cuộc, khởi tố, bắt giam 4 cán bộ thuộc Đội Điều tra tổng hợp, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an Q.Đồ Sơn.

Được biết, đánh đổi cho hành động đó, ông Khoa và gia đình đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

Bản thân ông Khoa trước khi làm đơn tố cáo cũng đã có đơn xin ra khỏi ngành sau 19 năm gắn bó, cống hiến.

Tối 18/5, trao đổi với Dân Việt, cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa cho biết, hiện cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp bảo vệ an toàn cho anh và gia đình theo qui định về bảo vệ người tố cáo.