Giám định tâm thần lại bà “trùm” lừa đảo bất động sản

Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố giác của nhiều người dân tố cáo bị Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia (gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Nguyễn Ngọc Hoàng, nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, nhân viên Công ty TNHH Tư vấn bất động sản Hoàng Kim Land (gọi tắt là Công ty Hoàng Kim Land), Bùi Nhật Tân (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land), Nguyễn Vũ Như Hương (nhân viên Công ty Hoàng Kim Land), Trần Văn Vân cùng các đối tượng liên quan chiếm đoạt gần 235 tỷ đồng, thông qua việc sử dụng pháp nhân của 2 công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land.

Bà Trần Thị Mỹ Hiền giải quyết khiếu nại của khách hàng tố công ty lừa đảo

Cơ quan điều tra đã làm rõ nhiều hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thị Mỹ Hiền. Cụ thể: ký hợp đồng đặt cọc thỏa thuận chuyển nhượng 7 lô đất không có thật ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân TP Hồ Chí Minh, chiếm đoạt hơn 5,1 tỷ đồng; đại diện Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký 3 hợp đồng đặt cọc thỏa thuận chuyển nhượng 3 nền đất thuộc khu dân cư xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng; ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng 2 nền đất ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2017 đến tháng 4-2019, Trần Thị Mỹ Hiền còn đại diện pháp nhân của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia ký kết nhiều hợp đồng đặt cọc để thỏa thuận việc chuyển nhượng đất nền thổ cư của các dự án không được cấp phép, và thỏa thuận chuyển nhượng 3 căn nhà xây dựng sai phép tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Theo tố cáo của khách hàng, số tiền họ bị chiếm đoạt khoảng 40 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hồ Chí Minh đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Vũ Như Hương. Riêng Trần Thị Mỹ Hiền, do tháng 7- 2016 TAND quận 1 TP Hồ Chí Minh có quyết định tuyên bố bà Hiền bị mất năng lực hành vi dân sự nên cơ quan điều tra chưa tiến hành khởi tố đối với bà Hiền.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu thập được một số hợp đồng ủy quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai, văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng đặt cọc… do Trần Thị Mỹ Hiền tham gia ký thỏa thuận từ tháng 5-2017 đến tháng 11-2019. Tất cả 109 hợp đồng giao dịch được lập tại 10 văn phòng công chứng tại TP Hồ Chí Minh; và các công chứng viên đều xác định, bà Hiền có năng lực hành vi dân sự, vào số công chứng theo quy định. Công chứng viên cùng thừa phát lại đã xác định Trần Thị Mỹ Hiền đủ năng lực hành vi, không phải là đối tượng mắc bệnh tâm thần.

Người dân căng băng rôn tố bà Trần Thị Mỹ Hiền lừa bán đất ảo

Tháng 11-2019, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh đã có quyết định trưng cầu giám định, trưng cầu Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam (Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) tiến hành giám định pháp y tâm thần đối với Hiền. Tháng 5-2020, Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa kết luận: trước, trong và sau khi gây án (từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019), đương sự bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp, đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện tại đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Nhận thấy kết luận pháp y trên chưa đảm bảo tính khách quan và theo đề nghị của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, tháng 6-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định trưng cầu giám định, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) tiến hành giám định lại tình trạng bệnh tâm thần đối với Hiền.

Tháng 9-2020, Viện Pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019) và tại thời điểm giám định Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Tuy nhiên, kết luận cũng nêu: Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội (từ tháng 5-2017 đến tháng 6-2019), bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn cấp tính, Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Để đảm bảo tính chính xác, khách quan của Kết luận giám định pháp y tâm thần, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định trưng cầu giám định lần 2, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiến hành giám định lại lần 2 đối với Trần Thị Mỹ Hiền.