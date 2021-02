Giảm cân thần tốc, dàn người đẹp giành được danh hiệu cao khi dự thi Hoa hậu Việt Nam

Hoa hậu Kỳ Duyên giảm 14 kg

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt nam 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên được đánh giá cao bởi chiều cao 1m73 và số đo ba vòng đẹp mắt 86-63-91 cùng nền tảng học vấn tốt. Tuy nhiên, mấy ai biết trước đó người đẹp từng nặng tới 70 kg khiến cô mặc cảm và tự ti.

Kỳ Duyên nóng bỏng khi dự thi Người đẹp Biển tại Hoa hậu Việt Nam 2014.

Hiện tại người đẹp vẫn sở hữu body nóng bỏng.

Để có thể tự tin tỏa sáng tại sân chơi uy tín nhất quốc gia, người đẹp đến từ Nam Định đã hạ quyết tâm ép cân thần tốc bằng thực đơn không có tinh bột. Với nỗ lực không ngừng nghỉ trong vòng ba tháng, Kỳ Duyên đã giảm được khoảng 14kg và trở thành một trong những người đẹp sở hữu vóc dáng đẹp nhất cuộc thi năm đó.

Kỳ Duyên chia sẻ về thực đơn của mình đó là cô ăn rau, thịt, trái cây, uống sữa kết hợp với tập thể dục chăm chỉ. Thân hình quyến rũ đã giúp người đẹp ghi điểm trong phần thi bikini và giành được danh hiệu Người đẹp Biển, sau đó là đăng quang chiếc vương miện cao quý.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh giảm 4kg

Đỗ Mỹ Linh từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và ghi điểm bởi body cực kỳ cân đối và quyến rũ. Tuy nhiên sau khi lọt vào top 15 và trở về từ cuộc thi, người đẹp đã trải qua một kỳ nghỉ hè và ăn uống thoải mái nên đã tang cân và các số đo ba vòng không còn chuẩn như trước.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe vóc dáng gợi cảm khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Càng ngày body của Hoa hậu Việt Nam 2016 ngày càng quyến rũ.

Từ khi có ý định tham dự Hoa hậu Việt Nam 2016, người đẹp sinh năm 1996 đã lên kế hoạch tập luyện và ăn kiêng để giảm cân thần tốc để có được một body quyến rũ nhất. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ vốn là người thường hay tập gym nên cô đã tăng cường các bài tập tạ để giảm mỡ và tăng cơ, ăn nhiều rau xanh, kiêng tinh bột, đường và tuyệt đối không ăn đêm.

Sau một tuần tập luyện chăm chỉ kết hợp ăn kiêng nghiêm ngặt, Đỗ Mỹ Linh đã giảm được 4 kg và ghi điểm với hình thể cân đối và săn chắc. Mặc dù không sở hữu chiều cao quá ‘khủng’ nhưng body đẹp mắt của Đỗ Mỹ Linh là một trong những ưu điểm giúp cô dành được chiếc vương miện cao quý.

Á hậu Thanh Tú giảm 7kg

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Á hậu Thanh Tú gây chú ý với chiều cao ‘khủng’ lên tới 1m80 cùng số đo vòng ba là 99. Tuy nhiên, mấy ai biết trước đó cô đã phải tập luyện rất vất vả để có thể giảm được 7kg trong vòng một tháng trước khi tham dự cuộc thi.

Á hậu Thanh Tú sở hữu hình thể đáng mơ ước khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2016.

Hiện tại sau khi sinh nở cô vẫn duy trì được vóc dáng gợi cảm.

Thanh Tú bật mí bí quyết để giảm cân cấp tốc sát ngày thi đó chính là tập kick-boxing. Được biết kick-boxing là một bộ môn tiêu hao năng lượng nhanh với cường độ cao, giúp giảm mỡ rất hiệu quả và còn tốt cho tim mạch. Bên cạnh luyện tập, Thanh Tú cũng phải thực hiện chế độ ăn uống không tinh bột.

Vốn đã sở hữu gương mặt dịu dàng thuần Việt cùng nền tảng học vấn vô cùng ấn tượng, cộng thêm body săn chắc, gợi cảm (số đo ba vòng 81-62-99) nên Thanh Tú đã vượt qua rất nhiều cô gái khác để dành được ngôi vị Á hậu 1 danh giá.

Á hậu Ngô Trà My giảm 10kg

Chị gái ruột của Á hậu Thanh Tú là Á hậu Hoàn vũ Ngô Trà My thậm chí còn có thành tích giảm cân ấn tượng hơn cả em gái. Trước khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Trà My nặng tới 66 kg. Để giảm cân và có một vóc dáng nuột nà, Trà My đã phải tuân theo chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm túc của huấn luyện viên

Á hậu Trà My nóng bỏng khi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015.

Hiện tại, người đẹp vẫn rất thon thả, quyến rũ.

Trà My đã kết hợp các bộ môn như gym, chạy bộ, đạp xe, boxing để giảm cân và có một thân hình săn chắc hơn. Nhờ quyết tâm đó mà người đẹp đã giảm được 10 kg và ghi dấu ấn tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khi là một trong những người đẹp sở hữu body đầy đặn, nóng bỏng nhất và giành danh hiệu Á hậu 1.

Á hậu 2012 Hoàng Anh giảm 15 kg

Xuất hiện tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, Đỗ Hoàng Anh gây ấn tượng với vẻ đẹp rạng rỡ như trăng rằm cùng chiều cao ‘khủng’ và những số đo ấn tượng, Tuy nhiên ít ai biết trước đó cô nặng tới 68 kg và thân hình rất mũm mĩm.

Á hậu Hoàng Anh quyến rũ khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012.

Ròng rã trong 2 tháng, sáng nào Hoàng Anh cũng dậy thật sớm, chạy vòng quanh công viên Thống Nhất, đến khi nào mồ hôi đầm đìa, không thể nhấc chân được nữa mới dừng lại. Chế độ ăn của Hoàng Anh cũng được siết chặt, cô chỉ ăn sáng, bữa trưa và tối hầu như không ăn tinh bột, thay vào đó ăn nhiều rau và trái cây. Có ngày, nếu không phải tiêu hao nhiều năng lượng, cô chỉ uống nước mía hoặc nước chanh pha mật ong.

Từ 68 kg, Hoàng Anh vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam với cân nặng 53 kg, chiều cao 1,76 m, số đo 3 vòng 90 - 60 - 94. Cuối cùng cô đã dành được danh hiệu cao quý Á hậu 2 và giành quyền đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Earth ở Philippines.

Người đẹp Phạm Ngọc Hà My giảm 21 kg

Người đẹp Hà Nội gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 với thành tích học tập khủng và từng tặng hoa cho tổng thống Trump khi ông có chuyến công du tới Việt Nam. Tuy nhiên để tự tin đăng ký tham dự sân chơi nhan sắc lớn nhất quốc gia, Hà My đã trải qua một quá trình giảm cân đầy khắc nghiệt.

Người đẹp Hà My giảm 21 kg khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018.

Trước đó, Hà My từng nặng tới 83 kg khiến cô luôn tự ti vì ngoại hình "quá khổ" và bị bạn bè trêu đùa ác ý. Mặc dù sở hữu gương mặt xinh đẹp rạng rỡ được đánh giá là khá giống Hoa hậu Ngô Phương Lan cùng chiều cao ấn tượng 1m73 nhưng số cân nặng 83 kg thực sự là rào cản khiến người đẹp không dám thể hiện mình.

Với quyết tâm cực kỳ lớn, Hà My đã bước vào công cuộc giảm cân với chế độ ăn eat clean, low-carb cùng với việc tập gym hàng ngày, cô đã có thành tích giảm cân ngoạn mục khi giảm được tới 21 kg từ 83 kg xuống còn 61 kg. Sự nỗ lực của cô đã được ghi nhận với thành tích lọt top 15 chung cuộc tại Hoa hậu Việt Nam 2018.

Người đẹp Huỳnh Phạm Thủy Tiên giảm 32 kg

Có lẽ người đẹp đang nắm giữ kỷ lục giảm được nhiều cân nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đó chính là Người đẹp Thể thao Huỳnh Phạm Thủy Tiên của cuộc thi HHVN 2018 với thành tích giảm được 32 kg trong vòng 2 năm.

Người đẹp Thuỷ Tiên gây sốc khi giảm tới 32 kg trong vòng 2 năm.

Khi bắt đầu tham dự vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2018, Thủy Tiên nặng khoảng hơn 50 kg và cô Hoa khôi Đại học Ngoại thương đã xuất sắc giành danh hiệu 'Người đẹp Thể thao' và lọt vào Top 10 cuộc thi năm đó.