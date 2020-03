Giải võ thuật lớn nhất châu Á ONE Championship chính thức hoãn sự kiện ở Việt Nam do lo ngại dịch Covid-19

Cách đây ít phút, ông Chatri Sityodtong, Chủ tịch của Tập đoàn ONE Championship chính thức thông báo quyết định dời sự kiện Heart of Heroes sang tháng 6, thay vì diễn ra vào tháng 3 như dự kiến ban đầu.

"Sau khi thảo luận kỹ càng, chúng tôi quyết định hoãn sự kiện ONE: Heart of Heroes vào ngày 20/3 tại TP.HCM. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào ngày 26/6 để hạn chế tối đa tác động của virus corona. Sự an toàn của các fan, VĐV, nhân viên, đối tác và cộng đồng là ưu tiên số một của chúng tôi", ông Sityodtong chia sẻ.

Chủ tịch Chatri Sityodtong của ONE.

Như vậy, sự kiện thứ 2 của giải võ thuật lớn nhất châu Á tại Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tới. Địa điểm vẫn sẽ là tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. Hồi tháng 9 năm ngoái, sự kiện đầu tiên mang tên Immortal Triumph đã diễn ra thành công tốt đẹp.



Tại đây, "Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất đã gây tiếng vang lớn với chiến thắng thuyết phục trước đối thủ Azwan Che Wil. Các chuyên gia đánh giá những màn trình diễn như của Duy Nhất tại giải đấu tầm cỡ khu vực như ONE sẽ giúp quảng bá võ thuật Việt tới bạn bè quốc tế.

Duy Nhất giành chiến thắng thuyết phục trước Azwan Che Wil hồi năm ngoái.

Heart of Heroes là sự kiện tiếp theo của ONE bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Trước đó, sự kiện King of Jungle vào hôm 29/2 ở Singapore đã phải diễn ra mà không có khán giả.