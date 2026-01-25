Giải U23 châu Á: Đình Bắc chính thức nhận phần thưởng cao quý, đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Theo thông báo chính thức từ ban tổ chức, Đình Bắc đã trở thành chủ nhân của giải thưởng Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026. Chân sút xứ Nghệ chính là cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành được giải thưởng này.

Điều lệ giải năm 2026 quy định các tiêu chí để phân định là bàn thắng, kiến tạo và số phút thi đấu. Có 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn thắng, nhưng Đình Bắc và Ryūnosuke Satō của U23 Nhật Bản có lợi thế nhờ cùng sở hữu 2 đường kiến tạo. Ở tiêu chí thứ ba, Đình Bắc có số phút thi đấu ít hơn Ryūnosuke Satō. Do đó, phần thưởng Vua phá lưới đã thuộc về Đình Bắc.

Đình Bắc đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với ngôi Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Xuyên suốt giải U23 châu Á 2026, tiền đạo đang khoác áo CLB CAHN chính là niềm cảm hứng cho hàng công U23 Việt Nam. Mỗi khi anh có mặt trên sân, các đối thủ của U23 Việt Nam luôn phải dè chừng. Cách thức ghi bàn của Đình Bắc cũng rất đa dạng, từ sút chân trái, chân phải cho tới đánh đầu, từ tình huống bóng sống, penalty cho tới đá phạt trực tiếp.

Trong các giải đấu chính thức mà U23 Việt Nam đã tham dự dưới thời HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc là chân sút số một với 9 bàn thắng. Anh đã tỏa sáng ở cả 3 giải đấu lớn là U23 Đông Nam Á, SEA Games và U23 châu Á.